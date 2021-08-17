На осуществление проекта планируют потратить до 1,3 миллиарда рублей. Сейчас идёт подача заявок для участия в торгах на выполнение этих работ. Подрядчик определится 30 августа. На выполнение всех работ отведено 300 дней с момента заключения контракта. Контроллеры должны будут считывать билеты не более чем за 0,7 секунды, а информация о проведении транзакции должна отображаться на экране за 0,1 секунды.

О каких способах оплаты с помощью QR-кодов идёт речь, департамент транспорта не уточняет. Однако с новыми турникетами, видимо, станет возможно, к примеру, заблокировать вход в метро людям без вакцины от ковида.

Ранее в московском метро начали тестировать биометрическую систему оплаты проезда. Пользователь должен загрузить свою фотографию в приложение «Московский транспорт», на основе которой камера на турникете распознает его и спишет оплату с привязанной банковской карты. Пока в эксперименте участвует только одна тысяча человек. К концу года сервис планируют сделать доступным на всех станциях метро. «Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», — отмечают в департаменте транспорта.