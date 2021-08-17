В метро начинают обновлять турникеты. Карты будут считываться быстрей и появится возможность прохода по QR-кодам 17.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Метро начинает новый этап развития билетной системы — обновление технологий на турникетах, чтобы добавить больше возможностей и сделать проход в метро удобнее и быстрее. В течение года планируется заменить контроллеры зон проходов — «головы» турникетов — на всех станциях, сообщает департамент транспорта.

Благодаря новым турникетам:

  • увеличится скорость считывания карт
  • можно будет оплатить проезд без разблокировки смартфона
  • в будущем получится внедрить альтернативные способы оплаты проезда с использованием QR-кодов
  • можно будет расширить зону действия виртуальной «Тройки».

На осуществление проекта планируют потратить до 1,3 миллиарда рублей. Сейчас идёт подача заявок для участия в торгах на выполнение этих работ. Подрядчик определится 30 августа. На выполнение всех работ отведено 300 дней с момента заключения контракта. Контроллеры должны будут считывать билеты не более чем за 0,7 секунды, а информация о проведении транзакции должна отображаться на экране за 0,1 секунды.

О каких способах оплаты с помощью QR-кодов идёт речь, департамент транспорта не уточняет. Однако с новыми турникетами, видимо, станет возможно, к примеру, заблокировать вход в метро людям без вакцины от ковида.

Ранее в московском метро начали тестировать биометрическую систему оплаты проезда. Пользователь должен загрузить свою фотографию в приложение «Московский транспорт», на основе которой камера на турникете распознает его и спишет оплату с привязанной банковской карты. Пока в эксперименте участвует только одна тысяча человек. К концу года сервис планируют сделать доступным на всех станциях метро. «Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», — отмечают в департаменте транспорта.

Читайте также
Мэрия готовится к оплате проезда в автобусе с помощью технологии распознавания лица

Одновременно с объявлением о начале замены турникетов дептранс рассказал, что московский городской транспорт признали самым эффективным в мире согласно рейтингу McKinsey. «У нас самое низкое время ожидания метро и одна из самых высоких скоростей движения общественного транспорта в утренний час пик» , — сообщается на сайте дептранса. Также Москва входит в тройку городов с лучшей транспортной системой, уступая лишь Сингапуру и Пекину.

Читайте также
Метро в Зеленоград — эволюция обещаний от Хрущёва до наших дней
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, метрополитен
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
У Дворца творчества в 9 микрорайоне появился автогородок. К сентябрю в нём отладят светофоры и запустят занятия Новости
Зеленоградцев поймали 20 лет спустя после совершенных ими тяжких преступлений. Мужчину — за изнасилование несовершеннолетней, женщину — за жестокое убийство Истории
День поселения Андреевка — 28 августа. Программа праздника Афиша
В метро начинают обновлять турникеты. Карты будут считываться быстрей и появится возможность прохода по QR-кодам Новости
Двухэтажное здание построят на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне. В нём обещают разместить супермаркет, кафе и детский центр Новости
Кандидат от «Яблока» Лев Шлосберг обжаловал снятие с выборов в Госдуму. Суд посчитал его связанным со структурами Навального из-за митинга Новости
Магазин канцтоваров «КанцПарк» открылся в 14 микрорайоне Новости
Транспондер М-11 по-прежнему самый выгодный способ для поездок на участке Москва—Солнечногорск Партнерский материал
Школа классической хореографии «Фуэте» приглашает детей от 3 лет в летнюю школу Реклама
Прощание с руководителем хора «Кантилена» Ирэной Сарнацкой пройдёт 18 августа Новости
«Было клаустрофобно». Зеленоградка залезла в дренажную трубу, чтобы помочь спасателям достать котёнка Истории
Дорожный знак укоротили, чтобы он не закрывал новую секцию светофора с «белым человечком» Новости
Вдоль подходов к пешеходному мосту в Крюково началась стихийная торговля Новости
Семейный праздник совместного досуга «Мамаслёт» — 21 августа в библиотеке в корпусе 607А Афиша
На городском пляже устранили часть проблем. Остальные — не заметили или отказались решать Истории
Медцентр «Норма XXI» разыграет iPhone 12 Pro Max Реклама
Пятерым котятам из зеленоградского приюта нужна поддержка и дом Жизнь
Школа «Фуэте» открыла дополнительный набор в первые предпрофессиональные классы Реклама
Мэрия смягчила ковидные ограничения, потому что снизилось число новых госпитализаций Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Подростки украли с детской площадки самокат — их разыскивает полиция по записи с уличной камеры Новости
Дефицит чипов — общемировая проблема или шанс для российской микроэлектроники. Эксперты отрасли высказались на встрече в промзоне «Алабушево» Хайтек
Среди участников электронного голосования на выборах разыграют квартиры и автомобили Новости
Разворот возле «Зельгроса» перенесли, чтобы машины не мешали автобусам. Водители жалуются на аварийные ситуации и заторы Новости
Началась организация референдума из-за шума от аэропорта Шереметьево Новости
Магазин спортивной одежды, обуви и аксессуаров «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Арт-фестиваль акустической и живой музыки «Лампа» — 21 августа на набережной озера Сенеж Афиша
Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Деревня Рузино в 20-м веке. Записали истории, рассказанные старожилами Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру