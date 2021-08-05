Черно-белое кафе-пекарня «Нуар» открылась в бизнес-центре на Центральной площади. В меню — кофе, десерты, выпечка и закуски 05.08.2021 ZELENOGRAD.RU

В бизнес-центре на Центральной площади открылась кофейня Noir (читается «Нуар», то есть «черный» по-французски). Она расположилась в небольшом помещении с минималистичным чёрно-белым интерьером. Внутри — большие белые диваны, широкие стулья с подушками и столики разных размеров.

В «Нуаре» можно заказать горячие напитки, выпечку, которую готовят несколько раз в день, салаты, закуски и десерты. Чашка капучино (350 мл) стоит 130 рублей, классический круассан — 90, цезарь с курицей — 185.

«Там очень вкусный кофе и бельгийский круассан», рассказала наша читательница Анастасия, которая обратила внимание на новое место.

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, бизнес-центр, этаж 1, помещение 13Б. Часы работы: будни: 8:00—19:00, выходные: 10:00—18:00.

Пишите нам, если узнали о новом месте в Зеленограде или окрестностях: в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, Noir
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