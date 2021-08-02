Василиса Степанова — победитель молодёжного чемпионата мира (2014) чемпионка мира (2018, 2019) по прибрежной гребле, бронзовый призёр чемпионата Европы (2019), а теперь и серебряный призёр Олимпийских игр.

Она родилась в Твери в семье тренера по гребному спорту Андрея Костыгова, но свой спортивный путь начала с занятий плаванием в Зеленограде. После этого она переехала в Москву и стала заниматься в ЦСКА, а уже в 12 лет нашла себя в гребле, рассказала Василиса в интервью «Фонтанке».

Сейчас Василиса Степанова живёт в Москве, но на Олимпиаде выступала за Санкт-Петербург.