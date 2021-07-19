Прекратило работу отделение Сбербанка, расположенное в торговом комплексе на улице Гоголя, 2 (там, где «Лента»). Банкоматы во входной зоне пока доступны. С пятницы, 16 июля, обслуживание клиентов этого офиса перевели в 8-й микрорайон.

Банковские карты и посылки «Сберлогистики» клиенты могут получить в отделении 9038/1301 в корпусе 834А, говорится в объявлении на двери. Офис работает с 9 до 20 часов в будни и с 10 до 16 часов по субботам, воскресенье — выходной. Есть круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами.

Другой ближайший от закрывшегося офис в «старом» городе находится в корпусе 1106, ещё два в «новом» — в корпусах 1640 и 1812.

Это уже третье отделение Сбербанка, которое закрылось в Зеленограде за последнее время. Так, 7 июля прекратил работу офис в корпусе 1462, а 15-го — сразу два: на улице Гоголя, 2 и в корпусе 315. Также недавно исчез банкомат Сбербанка из торгового центра в 1-м микрорайоне.

Всего в Зеленограде сейчас работает 10 дополнительных офисов Сбербанка — по пять в «старом» и «новом» городе, а также в Андреевке в доме 16Б недалеко от 15-го микрорайона, показывает интерактивная карта на сайте банка.