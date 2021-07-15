Отделение Сбербанка в корпусе 315 на улице Юности закрылось. С пятницы, 16 июля, его клиентов будут обслуживать в другом офисе.

«ВСП 9038/01110 прекращает свою работу с физическими лицами с 14.07.2021. Клиентская база будет передана с 16.07.2021 в дополнительный офис № 01756 (Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 6)», — говорится в объявлении, вывешенном на запертой двери.