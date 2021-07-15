Отделение Сбербанка в корпусе 315 на улице Юности закрылось. С пятницы, 16 июля, его клиентов будут обслуживать в другом офисе.
«ВСП 9038/01110 прекращает свою работу с физическими лицами с 14.07.2021. Клиентская база будет передана с 16.07.2021 в дополнительный офис № 01756 (Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 6)», — говорится в объявлении, вывешенном на запертой двери.
Обслуживанием юридических лиц отделение не занималось, следует из интернет-справки.
С интерактивной карты на сайте Сбербанка это отделение уже удалили.
Офис в Савёлкинском проезде напротив «Флейты» работает только с физическими лицами по будням с 8:30 до 20:00, в субботу — с 10 до 18 часов, воскресенье — выходной. Есть зона самообслуживания. В этом же здании буквально по соседству находится ещё одно отделение Сбербанка — № 01770 с другим режимом работы и с обслуживанием в том числе юридических лиц, так что важно не перепутать.