Прекратил работу офис Сбербанка в корпусе 1462 рядом с дежурной аптекой (9038/01541). Его перевели в отделение на противоположной окраине 14-го микрорайона — в корпус 1403А (9038/01521).

Он работает с 9:00 до 19:30 в будние дни и с 9:30 до 16 часов по субботам, воскресенье — выходной.

В офисе есть зона для детей, зона с банкоматами 24/7, доступ для инвалидов, отделение для слепых и слабовидящих. Обслуживает только физических лиц.

Другие ближайшие отделения Сбербанка расположены в корпусах 1640 и 1812 — более километра от корпуса 1403А.

Возможно, на решении о закрытии офиса повлияла территориальная близость с отделением в корпусе 1812 — около 700 метров от 1462.

Также закрылось отделение в корпусе 315, его клиентов перевели в другой ближайший офис — в Савёлкинском проезде.

Получить от Сбербанка оперативный комментарий о сокращении дополнительных офисов в Зеленограде не удалось.