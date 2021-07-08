Интересно то, что авария была близко от химкинского пропускного пункта, где всегда стоят машины техпомощи, гаишники, которые работают на трассе (то, что машина встала, они видели в камеры) и пасутся там 24/7. И никто не подъехал помочь убрать машину с дороги, пишет тот же очевидец.

Другой свидетель рассказывает: «["Матиз"] остановился в левой полосе и начал перестраиваться вправо. Я его объехал, а сзади кто-то не объехал… Как итог — два трупа. Пытались тушить огнетушителями [водители из проезжавших мимо и остановившихся помочь машин]. Безуспешно. Секунд за 40 сгорели полностью. Ничего не успели сделать».

Из комментариев также следует, что ДТП произошло на пути в сторону Москвы. Судя по видео, «Ситроен» тоже задымился. Непонятно только, как он оказался на другой стороне дороги в противоположном направлении: развернуло от удара или это «Матиз» выбросило на встречку и развернуло. В ГИБДД информацию отказались уточнять, поскольку следствие неокончено.

Осторожно! В видео ненормативная лексика и кадры погибшего человека