Двое сгорели в малолитражном автомобиле «Дэу Матиз» на 19-м километре платной трассы М-11, после того как в него сзади врезался кроссовер «Ситроен». Подробности рассказали очевидцы.
По официальной версии, столкновение произошло во вторник, 6 июля, около 14:10, машины двигались в попутном направлении. Погибли два человека, находившихся в «Матизе». Пострадал ли кто-то еще, ГИБДД не сообщает, как и детали дорожно-транспортного происшествия, приведшего к трагедии.
Подробности стали известны из обсуждений в ВК-сообществах «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» и «Автолюбители Солнечногорска — SunCityAuto».
""Матиз" стоял на аварийке в третьем слева ряду. Проехал его — и спустя секунд 10 вижу в зеркало, как одна машина метнулась в сторону (видимо, увернулся), а кто был за ним — впечатался. Сразу повалил чёрный дым".
Интересно то, что авария была близко от химкинского пропускного пункта, где всегда стоят машины техпомощи, гаишники, которые работают на трассе (то, что машина встала, они видели в камеры) и пасутся там 24/7. И никто не подъехал помочь убрать машину с дороги, пишет тот же очевидец.
Другой свидетель рассказывает: «["Матиз"] остановился в левой полосе и начал перестраиваться вправо. Я его объехал, а сзади кто-то не объехал… Как итог — два трупа. Пытались тушить огнетушителями [водители из проезжавших мимо и остановившихся помочь машин]. Безуспешно. Секунд за 40 сгорели полностью. Ничего не успели сделать».
Из комментариев также следует, что ДТП произошло на пути в сторону Москвы. Судя по видео, «Ситроен» тоже задымился. Непонятно только, как он оказался на другой стороне дороги в противоположном направлении: развернуло от удара или это «Матиз» выбросило на встречку и развернуло. В ГИБДД информацию отказались уточнять, поскольку следствие неокончено.
Осторожно! В видео ненормативная лексика и кадры погибшего человека