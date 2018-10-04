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«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать? 04.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: zakon-auto.ru

В конце сентября государственная компания «Автодор» разослала предупреждение о запрете остановки на автомагистралях вообще и на платной дороге М-11 в частности. Разбираемся, в чем причина запрета.

Что произошло?

В конце сентября на скоростных дорогах произошло несколько серьезных аварий, связанных с наездом на стоящую машину или вышедших из нее людей. На М-11 за это время погибло три человека, пострадало девять. 18 сентября на трассе М-4 «Дон» в одной аварии пострадало сразу 17 человек, из них пятеро погибли — автобус остановился на обочине, чтобы проверить возможную неисправность, в него врезался другой автобус с пассажирами.

Но есть же и другие причины ДТП?

Есть и другие причины, но на скоростных дорогах лобовые столкновения или боковые удары практически исключены, поскольку встречные направления разделены барьером, а вместо перекрестков — развязки. На автомагистралях, которыми управляет «Автодор», наезд на стоящую машину — четвертая по частоте причина ДТП (после столкновений, наездов на дорожные сооружения и на пешеходов).

При этом из-за высокой разрешенной скорости (на участке М-11 Москва — Солнечногорск до 110, в перспективе до 130 км/час) последствия наезда на стоящую машину или вышедших из нее людей могут быть ужасными.

Что же делать, если надо остановиться?

Важно помнить, что остановка и стоянка на автомагистралях прямо запрещены Правилами дорожного движения. Выезжать за сплошную линию разметки справа на автомагистралях — запрещено. Также нельзя заезжать в технологические разрывы разделительной полосы.

За сплошной линией разметки справа допустима только вынужденная остановка, когда машина или люди в ней не могут продолжать движение. Поломка транспорта, отсутствие топлива, недомогание водителя или пассажира, препятствие на дороге — вот основания для вынужденной остановки на автомагистрали.

Для отдыха, заправки и других неэкстренных случаев есть площадки отдыха или бесплатные парковочные места возле АЗС или кафе, они отмечены дорожными знаками. На участке Зеленоград — Москва парковки и площадки отдыха находятся на 21 и 23 километрах трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы.

Как безопасно остановиться, если я действительно не могу продолжать движение?

При вынужденной остановке включите аварийную сигнализацию. Выходя из машины, наденьте светоотражающий жилет (он обязательно должен быть — теперь это требование ПДД). Поставьте треугольный знак аварийной остановки за 30 метров до машины.

Вызовите аварийного комиссара — по номеру 2011 с мобильного или через аварийную вызывную колонку — они расположены на каждом втором километре участка Москва — Солнечногорск М-11. Но и без звонка остановившуюся машину заметят с помощью камер или во время патрулирования. Экипаж «прикроет» стоящий на обочине автомобиль, предупредив других водителей об опасности проблесковыми маячками. И поможет решить ваши проблемы.

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«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?
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