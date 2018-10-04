«Автодор» предупредил о запрете остановки на платной дороге М-11. И что теперь делать?

Но есть же и другие причины ДТП?

Есть и другие причины, но на скоростных дорогах лобовые столкновения или боковые удары практически исключены, поскольку встречные направления разделены барьером, а вместо перекрестков — развязки. На автомагистралях, которыми управляет «Автодор», наезд на стоящую машину — четвертая по частоте причина ДТП (после столкновений, наездов на дорожные сооружения и на пешеходов).

При этом из-за высокой разрешенной скорости (на участке М-11 Москва — Солнечногорск до 110, в перспективе до 130 км/час) последствия наезда на стоящую машину или вышедших из нее людей могут быть ужасными.