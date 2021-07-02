Статистика ДТП

В 2020-м году на участке М-11 от Москвы до Солнечногорска количество было десять ДТП с ранеными, в которых пострадало 16 человек. Уровень смертности — нулевой и нулевым уровнем смертности. А в 2019-м году количество таких ДТП составило 14. Погибло два человека.

Суммарно в 2020 году количество всех дорожно-транспортных происшествий разного типа составило 424, в 2019 — 553. Снижение составило 23%.