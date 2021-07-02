Ежегодно по головному участку М-11 «Нева» от Москвы до Солнечногорска проезжает более 15 млн автомобилей. При этом количество водителей, пользующихся платной автомагистралью, продолжает расти. Несмотря на это, число ДТП снижается. Рассказываем, что делают для обеспечения безопасности на трассе.
В 2020-м году на участке М-11 от Москвы до Солнечногорска количество было десять ДТП с ранеными, в которых пострадало 16 человек. Уровень смертности — нулевой и нулевым уровнем смертности. А в 2019-м году количество таких ДТП составило 14. Погибло два человека.
Суммарно в 2020 году количество всех дорожно-транспортных происшествий разного типа составило 424, в 2019 — 553. Снижение составило 23%.
Основная причина большей части дорожных происшествий — превышение скорости. Сейчас на участке от Москвы до Солнечногорска установлены пять комплексов фиксации превышения скоростного режима: два — в сторону Москвы и три — в стороны Твери.
Для повышения безопасности водителей планируется еще установить четыре камеры в местах с наибольшей статистикой по ДТП.
В целом, на М-11 безопасности водителей уделено должное внимание: встречные потоки разделяются бетонным ограждением, места проведения ремонтных работ заблаговременно огораживаются дорожными конусами, чтобы водитель мог заранее перестроиться. Плюс по трассе установлены электронные табло, на которых отображается информация о строительных работах или ДТП.
Также на трассе круглосуточно работает служба аварийных комиссаров. Они патрулируют дороги и отслеживают ситуацию по камерам. В случае необходимости выезжают на место происшествия. Например, если это авария, загораживают своим автомобилем с проблесковыми маячками полосу, на которой произошла авария. Таким образом, снижают риск для других водителей врезаться в стоящий автомобиль.
При вынужденной остановке включите аварийную сигнализацию. Выходя из машины, наденьте светоотражающий жилет (он обязательно должен быть — теперь это требование ПДД). Поставьте треугольный знак аварийной остановки за 30 метров до машины.
Вызовите аварийного комиссара — по номеру *2011 с мобильного или через аварийную вызывную колонку — они расположены на каждом втором километре участка Москва—Солнечногорск. Но и без звонка остановившуюся машину заметят с помощью камер или во время патрулирования. Экипаж поможет решить ваши проблемы.