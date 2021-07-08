Лестницу, ведущую от лесопарка к спорткомплексу МИЭТа, собираются отремонтировать в 2022 году. Об этом сообщила префектура, отвечая на просьбу жительницы сделать на лестнице поручни. Займётся ремонтом сам МИЭТ — лестница находится на территории вуза, хотя пользуются ею многие горожане.
Сроки ремонта определились недавно, еще в прошлом году в МИЭТе говорили, что в ближайшее время ремонт лестницы не планируется. «Это очень дорого, сейчас нет денег, — пояснял тогда „Зеленоград.ру“ проректор МИЭТ по хозяйственной и социальной деятельности Владимир Смирнов. — По этой лестнице не только студенты ходят, но и весь город. Может быть, город поможет?»
Читатели «Зеленоград.ру» отмечали, что лестница совершенно не приспособлена для маломобильных пешеходов. Действительно, велосипедисты накатали сбоку спуск, а коляски приходится поднимать и спускать вручную.
Проблема стала актуальной после того, как в 2016 году территорию МИЭТа обнесли металлической оградой, в том числе вдоль лесопарка. При этом оказался перерезан боковой пологий спуск — тропа от леса к миэтовскому стадиону в обход ступенек и подпорной стены.
Сама лестница уже давно требует не только поручней и пандусов, но и капитального ремонта: ступени кое-где лежат неровно, между бетонными плитами растёт трава. Зато рядом с ней установлена новая велопарковка.
Какой бы вы хотели видеть новую лестницу и что предложили бы добавить при благоустройстве: напишите в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru