Проблема стала актуальной после того, как в 2016 году территорию МИЭТа обнесли металлической оградой, в том числе вдоль лесопарка. При этом оказался перерезан боковой пологий спуск — тропа от леса к миэтовскому стадиону в обход ступенек и подпорной стены.

Сама лестница уже давно требует не только поручней и пандусов, но и капитального ремонта: ступени кое-где лежат неровно, между бетонными плитами растёт трава. Зато рядом с ней установлена новая велопарковка.

Какой бы вы хотели видеть новую лестницу и что предложили бы добавить при благоустройстве: напишите в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru