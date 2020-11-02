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МИЭТ просит у города помощи в ремонте лестницы на выходе из лесопарка 02.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Лестница на территории МИЭТа на маршруте из лесопарка 9-го микрорайона давно нуждается в ремонте. Кроме того, она никак не приспособлена для маломобильных пешеходов. Велосипедисты накатали сбоку спуск, а людям с колясками проехать там вообще невозможно.

Проректор МИЭТ по хозяйственной и социальной деятельности Владимир Смирнов сообщил «Зеленоград.ру», что в ближайшее время ремонт лестницы не планируются: «В этом году точно нет, — сказал Смирнов. — Это очень дорого, сейчас нет денег. По этой лестнице же не только студенты ходят, но и весь город. Может быть, город поможет?»

Это действительно так. Но поможет ли город, неизвестно. В управе района Старое Крюково читателю «Зеленоград.ру» ответили, что установка пандуса на этой лестнице «будет учтена при перспективном планировании благоустроительных работ». Из текста сложно понять, чьих благоустроительных работ — МИЭТа или управы; то есть, готова ли управа помочь отремонтировать формально «чужую» лестницу.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит уточняющий запрос.

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Должен ли город помочь отремонтировать лестницу на территории МИЭТа?
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Метки:
миэт, Смирнов Владимир Витальевич, доступная среда, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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