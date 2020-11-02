Проректор МИЭТ по хозяйственной и социальной деятельности Владимир Смирнов сообщил «Зеленоград.ру», что в ближайшее время ремонт лестницы не планируются: «В этом году точно нет, — сказал Смирнов. — Это очень дорого, сейчас нет денег. По этой лестнице же не только студенты ходят, но и весь город. Может быть, город поможет?»

Это действительно так. Но поможет ли город, неизвестно. В управе района Старое Крюково читателю «Зеленоград.ру» ответили, что установка пандуса на этой лестнице «будет учтена при перспективном планировании благоустроительных работ». Из текста сложно понять, чьих благоустроительных работ — МИЭТа или управы; то есть, готова ли управа помочь отремонтировать формально «чужую» лестницу.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит уточняющий запрос.