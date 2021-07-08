15 июля, в четверг, состоится бесплатная SUP-прогулка для клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия в прогулке необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.

К прогулке допускаются участники в возрасте от 18 лет и дети с 12 лет в сопровождении родителей. При себе нужно иметь сменный комплект сухой одежды и головной убор.