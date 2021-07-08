SUP-club приглашает всех желающих открыть для себя новый, динамично развивающийся водный вид спорта, SUP—сёрфинг. SUP — «stand up paddle», по-русски «гребля стоя».
Ежедневно на большом городском пруду проходят прогулки на SUP-бордах. Участники в компании профессионального инструктора обходят всё озеро на досках. Катание проводится на спокойной воде, никакие начальные навыки не нужны. Вы научитесь всему за 5 минут, узнаете много нового о балансе и мышцах, которые задействуются во время гребли. Освоить SUP может буквально любой человек, даже ребенок!
Прогулки стартуют в 19:00 по будням, а по выходным — в 11, 13, 15, 17 и 19 часов. Продолжительность — 1 час.
В стоимость — 1200 рублей с человека — входит работа инструктора-гида, прокат доски и всего необходимого оборудования.
SUP-club также проводит частные прогулки, SUP-туры, корпоративные мероприятия и соревнования. Для всех читателей нашего издания до конца лета действует скидка 15% по промокоду ZELRU.
15 июля, в четверг, состоится бесплатная SUP-прогулка для клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия в прогулке необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.
К прогулке допускаются участники в возрасте от 18 лет и дети с 12 лет в сопровождении родителей. При себе нужно иметь сменный комплект сухой одежды и головной убор.