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Новый партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру» — SUP-club. Собираем группу на бесплатную SUP-сёрф прогулку 08.07.2021 ZELENOGRAD.RU

SUP-club приглашает всех желающих открыть для себя новый, динамично развивающийся водный вид спорта, SUP—сёрфинг. SUP — «stand up paddle», по-русски «гребля стоя».

Ежедневно на большом городском пруду проходят прогулки на SUP-бордах. Участники в компании профессионального инструктора обходят всё озеро на досках. Катание проводится на спокойной воде, никакие начальные навыки не нужны. Вы научитесь всему за 5 минут, узнаете много нового о балансе и мышцах, которые задействуются во время гребли. Освоить SUP может буквально любой человек, даже ребенок!

Прогулки стартуют в 19:00 по будням, а по выходным — в 11, 13, 15, 17 и 19 часов. Продолжительность — 1 час.

В стоимость — 1200 рублей с человека — входит работа инструктора-гида, прокат доски и всего необходимого оборудования.

SUP-club также проводит частные прогулки, SUP-туры, корпоративные мероприятия и соревнования. Для всех читателей нашего издания до конца лета действует скидка 15% по промокоду ZELRU.

15 июля, в четверг, состоится бесплатная SUP-прогулка для клуба друзей «Зеленоград.ру». Для участия в прогулке необходимо быть участником клуба и заполнить форму на этой странице. Количество мест ограничено.

К прогулке допускаются участники в возрасте от 18 лет и дети с 12 лет в сопровождении родителей. При себе нужно иметь сменный комплект сухой одежды и головной убор.

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Метки:
клуб друзей
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Обсуждение
A T
3 часа назад
Так это можно попробовать, а я думала, просто энтузиасты занимаются. Круто.
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