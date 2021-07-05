Пункт вакцинации от ковида в «Зеленопарке» начинает работать по будням
В деревни и СНТ Солнечногорского округа организовали выезд мобильного пункта вакцинации от ковида. Чтобы сделать прививку, достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записываться заранее не нужно. Осмотр врача производится на месте. В июле мобильный пункт работает с 9:00 до 14:00 по следующему расписанию:
- 6 июля — СНТ «Москабель», д. Головково
- 8 июля — ФАП д. Соколово
- 9 июля — СНТ «Орбита», д. Толстяково
- 13 июля — ЖК «Елкино» д. Елино
- 14 июля — п. Искра
- 15 июля — д. Лыткино, площадь перед ДК
- 16 июля — СНТ «Миронцево», д. Миронцево
- 20 июля — СНТ «ЦМИС № 1», ЦМИС
- 22 июля — Мелечкинский ФАП, п. Лесное Озеро
- 27 июля — ДНП «Лисичкин лес», д. Дурыкино
- 28 июля — СНТ «ЦМИС № 2», ЦМИС
- 29 июля — Пятницкий ФАП, д. Пятница
Подмосковье продолжает находиться на втором месте по числу заболевших коронавирусом. Всего выявлено более 327 тысяч заражённых. С 24 июня в Московской области ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты фудкорты, а с 28 июня в рестораны и кафе пускают только по QR-коду.
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