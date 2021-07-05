В деревни и СНТ Солнечногорского округа организовали выезд мобильного пункта вакцинации от ковида. Чтобы сделать прививку, достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записываться заранее не нужно. Осмотр врача производится на месте. В июле мобильный пункт работает с 9:00 до 14:00 по следующему расписанию:

6 июля — СНТ «Москабель», д. Головково

8 июля — ФАП д. Соколово

9 июля — СНТ «Орбита», д. Толстяково

13 июля — ЖК «Елкино» д. Елино

14 июля — п. Искра

15 июля — д. Лыткино, площадь перед ДК

16 июля — СНТ «Миронцево», д. Миронцево

20 июля — СНТ «ЦМИС № 1», ЦМИС

22 июля — Мелечкинский ФАП, п. Лесное Озеро

27 июля — ДНП «Лисичкин лес», д. Дурыкино

28 июля — СНТ «ЦМИС № 2», ЦМИС

29 июля — Пятницкий ФАП, д. Пятница

Подмосковье продолжает находиться на втором месте по числу заболевших коронавирусом. Всего выявлено более 327 тысяч заражённых. С 24 июня в Московской области ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты фудкорты, а с 28 июня в рестораны и кафе пускают только по QR-коду.