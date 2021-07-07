Зачем нужен знак

Ещё недавно тропа была вымощена брусчаткой, вдоль дороги шёл непрерывный тротуар, пониженный на пересечении с перпендикулярной дорожкой, но было понятно, что это всё же территория для пешеходов. Сейчас она полностью асфальтированная, но бордюр с тротуаром остались притопленными. Водители обычно воспринимают такое как сигнал «можно ехать». «Яндекс.Карты» показывают, что в начале тропы установлен шлагбаум, которого здесь на самом деле нет. Да и не должно быть хотя бы потому, что это действительно пешеходная часть, но не любому автомобилисту это визуально понятно с первого взгляда.

Знак «Пешеходная дорожка» должен решить эту проблему. Он запрещает езду и парковку любых транспортных средств на обозначенном участке, но с некоторыми допущениями. Он относится к категории предписывающих (номер 4.5.1 в Правилах дорожного движения) и представляет собой круг синего цвета в белом обруче и с белым силуэтом шагающего человечка на синем фоне.

По участку, обозначенному знаком 4.5.1, могут перемещаться люди на своих двоих — это, собственно, и значит «пешеход». ПДД приравнивают к пешеходам и тех, кто передвигается в инвалидных колясках, кто, спешившись, ведёт велосипед, мопед, мотоцикл, везёт санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использует для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Впрочем, последняя категория вскоре может уйти из понятия «пешеход» — для них разрабатывают новые правила движения.

Велосипедистам старше 14 лет вроде как нельзя ездить по пешеходным дорожкам, но всё-таки можно, например:

если на пешеходной дорожке или тротуаре нет выделенной велосипедной полосы (вот такой казус в ПДД);

если взрослый велосипедист сопровождает велосипедиста младше 14 лет;

перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Но если движение велосипедиста по пешеходной дорожке в пределах знака подвергает опасности или создает помехи для движения других пешеходов, он должен спешиться. Практика показывает, что редкий велосипедист это делает, считая, видимо, что не создаёт никаких помех.

По пешеходным дорожкам правилами «допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин… при отсутствии других возможностей подъезда».

Действие знака «Пешеходная дорожка» распространяется до ближайшего пересечения с проезжей частью. Если пешеходная дорожка продолжается после разрыва, то знак повторяют в начале следующего участка.

За езду по участку, обозначенному знаком «Пешеходная дорожка», предусмотрен штраф в две тысячи рублей. Парковку на пешеходной дорожке приравнивают к парковке на тротуаре и в Москве нарушителя штрафуют на три тысячи рублей. Непонятно только, почему едущий автомобиль, по такой логике, безопаснее стоящего.