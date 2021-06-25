К фитнес-центру заезжают с улицы Николая Злобина через пешеходную дорожку и мимо прилегающей к ней детской площадки. Делать это разрешила еще прошлым летом комиссия по безопасности дорожного движения префектуры. Не вспомнив о том, что за три года до того площадь Юности реконструировали и сделали полностью пешеходной — никаких парковок в проекте не было. И порекомендовав новым владельцам «Электрона» огородить стоянку.

Здание «Электрона» — в частной собственности. Но участок со зданием прилегает к городской территории — это кусок площади с детской площадкой. В проекте комплексного благоустройства площади, выполненного в 2016 году, никакой парковки возле «Электрона» не было. Проект сначала обсуждался закрыто, с участием районных депутатов, затем его в виде картинок и описания концепции благоустройства выставили на онлайн-голосование. Одним из ключевых моментов переустройства площади стало создание пешеходной зоны.

«Сохраняется парковка со стороны улицы Юности. Больше никаких других парковок на площади не будет — она станет полностью пешеходной», сообщала тогда управа района Матушкино. Проект переустройства площади без парковок высоко оценил и мэр Сергей Собянин.

В итоге часть посетителей площади Юности встают на открытой парковки со стороны улицы Юности. А другие — едут во дворы соседних домов.