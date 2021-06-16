Раньше в этом здании сетевой магазин открывать не планировали. «Были переговоры с «Пятерочкой», но, скорее всего, будет мини-формат «у дома», говорил два года назад собственник. То есть, небольшой продуктовый магазин. Видимо, сдавать помещение сетевому магазину оказалось выгоднее.

С позапрошлого года в здании шёл ремонт — не закончен он и сейчас. Забор со стороны Яблоневой аллеи и проезда вглубь третьего микрорайона обещали убрать — но он на месте.

На равном расстоянии от будущей «Пятерочки» находятся еще две — в корпусе 316 и во «Флейте». Третий микрорайон побил рекорд по количеству «Пятерочек» в старом городе — сразу три магазина. В новом городе три «Пятерочки» работают только в 16-м микрорайоне.



Старейшая зеленоградская телефонная станция в 3-м микрорайоне закрылась в 2015 году, помещения сдавали в аренду, а затем оба корпуса здания продали смоленской компании «Варница».



Летом 2019 года возле этого здания вырубили и повредили несколько старых деревьев.