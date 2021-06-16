«Пятёрочку» в корпусе 322 планируется открыть 25 июня, сообщил «Зеленоград.ру» источник в компании X5 Retail Group. Магазин расположен в здании бывшей телефонной станции, вход со стороны 3-го торгового центра. Есть вакансии продавцов-кассиров, интересующиеся могут звонить по телефону 8-925-481-46-12.
Раньше в этом здании сетевой магазин открывать не планировали. «Были переговоры с «Пятерочкой», но, скорее всего, будет мини-формат «у дома», говорил два года назад собственник. То есть, небольшой продуктовый магазин. Видимо, сдавать помещение сетевому магазину оказалось выгоднее.
С позапрошлого года в здании шёл ремонт — не закончен он и сейчас. Забор со стороны Яблоневой аллеи и проезда вглубь третьего микрорайона обещали убрать — но он на месте.
На равном расстоянии от будущей «Пятерочки» находятся еще две — в корпусе 316 и во «Флейте». Третий микрорайон побил рекорд по количеству «Пятерочек» в старом городе — сразу три магазина. В новом городе три «Пятерочки» работают только в 16-м микрорайоне.
Старейшая зеленоградская телефонная станция в 3-м микрорайоне закрылась в 2015 году, помещения сдавали в аренду, а затем оба корпуса здания продали смоленской компании «Варница».
Летом 2019 года возле этого здания вырубили и повредили несколько старых деревьев.