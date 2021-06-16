Автоматические станции круглосуточно анализируют концентрации загрязняющих веществ, каждая станция отражает разное число показателей, всего их может быть не больше 10. Если станция зафиксирует превышение, на место возможного загрязнения воздуха выезжает мобильная лаборатория, которая анализирует концентрацию уже до 20 веществ.

В Зеленограде станции контроля воздуха установлены в 6, 11 и 16 микрорайонах. Они контролируют метан, оксид и диоксид азота, сероводород и угарный газ.