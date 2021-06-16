Новые станции контроля воздуха собираются установить в Подмосковье. Можно проголосовать за ближайшие к Зеленограду: в Андреевке, Ржавках или Менделеево 16.06.2021 ZELENOGRAD.RU

На портале «Добродел» стартовало голосование за места установки новых станций контроля воздуха в Московской области. Несколько из предложенных точек недалеко от Зеленограда.

  • Андреевка (около поликлиники)
  • Ржавки (около школы)
  • Менделеево (около начальной школы)
  • Поварово (около школы)
  • Сходня (около лицея и около детского сада)
  • Химки (около лицея)

Голосование продлится месяц. Мнение жителей будет учтено при установке станций в 2021—2023 годах. По словам министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, станции устанавливают либо из-за обращения жителей, либо в зонах, где нужно мониторить влияние объектов негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас в Московской области установлено около ста станций.

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Автоматические станции круглосуточно анализируют концентрации загрязняющих веществ, каждая станция отражает разное число показателей, всего их может быть не больше 10. Если станция зафиксирует превышение, на место возможного загрязнения воздуха выезжает мобильная лаборатория, которая анализирует концентрацию уже до 20 веществ.

В Зеленограде станции контроля воздуха установлены в 6, 11 и 16 микрорайонах. Они контролируют метан, оксид и диоксид азота, сероводород и угарный газ.

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Прошлой весной депутаты Мосгордумы заявили, что нужно строже контролировать ситуацию с выбросами в Подмосковье, так как их значительная часть идет именно из области, а страдают от этого жители столицы. Председатель комиссии МГД по межпарламентскому сотрудничеству Людмила Стебенкова привела в пример свой округ (Печатники), жители которого периодически жалуются на повышенную концентрацию сероводорода в воздухе. Хотя на предприятиях в самом районе «проведена серьезная реконструкция предприятий, являющихся источниками выбросов в атмосферу». Проверки, по словам депутата, указывают на Подмосковье.

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Метки:
экология, загрязнение воздуха
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