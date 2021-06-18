24 июня в 19.00 в пивном баре «Это Бар» — корпус 1824 — состоится первое мероприятие, организуемое клубом друзей «Зеленоград.ру», в рамках которого мы планируем знакомить наших читателей с местными производителями различной продукции ручной работы.
Первой встречей будет лекция-дегустация с производителем крафтового сыра Алексеем Эрлихом. Алексей расскажет об основах сыроварения, как и какие сорта сыра можно приготовить в домашних условиях.
На встрече будет несколько сортов готового сыра, который можно будет попробовать и приобрести:
- Толеджиано (или Толеджио). Мягкий итальянский сыр из коровьего молока с приятным сливочным, немного острым вкусом.
- Реблошон (или Роблешон). Мягкий французский сыр из коровьего молока из провинции Савойя. Умеренно выраженный аромат и нежный сливочный вкус.
- Белпер-кнолле. Швейцарский сыр из коровьего молока в виде шариков, обсыпанных перцем или пряными травами. Немного солоноватый с чесночным привкусом.
- Козий камамбер. Хорошо известный сыр с белой плесенью.
- Кроттен. Маленькие головки козьего сыра с белой плесенью — острый вкус традиционного козьего сыра.
- Шевр. Мягкий творожистый козий сыр, слегка острый. Идеален как в сочетании с пряными травами и перцем, так и со сладким вареньем.
- Примо сале. Очень молодой и очень свежий — вчерашний или сегодняшний — итальянский сыр. Прекрасен для салатов и бутербродов. Часто делается с маслинами или оливками.
- Горгонзола. Известный итальянский сыр с голубой плесенью. Разный по консистенции в зависимости от технологии. Прекрасно сочетается с винами, выпечкой и десертами.
Для участников клуба участие в мероприятии бесплатное, для тех, кто ещё не вступил в наш клуб друзей, цена участия 300 рублей. Необходима предварительная запись через форму на этой странице — количество мест ограничено. Ориентировочная продолжительность встречи — полтора часа.