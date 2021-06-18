24 июня в 19.00 в пивном баре «Это Бар» — корпус 1824 — состоится первое мероприятие, организуемое клубом друзей «Зеленоград.ру», в рамках которого мы планируем знакомить наших читателей с местными производителями различной продукции ручной работы.

Первой встречей будет лекция-дегустация с производителем крафтового сыра Алексеем Эрлихом. Алексей расскажет об основах сыроварения, как и какие сорта сыра можно приготовить в домашних условиях.