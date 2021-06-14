Этот запрет введен 12 июня одновременно с объявлением нерабочих дней в Москве. В указе мэра говорится, что на конкретных территориях, указанных в списке, нельзя пользоваться городской инфраструктурой: детскими и спортивными площадками, скамейками, беседками «и иными предметами и оборудованием, с которыми могли контактировать иные лица». Фактически в парках можно только гулять. Как это делать пожилым людям, если нельзя садиться на скамейки, непонятно. Чем скамейки во дворах отличаются от скамеек в парках, тоже непонятно.

Такие требования говорят о том, что мэрия опасается в том числе контактной передачи вируса. В таком случае непонятно, почему не возобновляют дезинфекцию всех поверхностей в подъездах, как это было в прошлом году. Также нужно отметить, что транспорт и торговые центры продолжают работать на длинных выходных.

О штрафа (видимо, по статье 3.18.1 КоАП Москвы) предупредил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться» , — передает его слова ТАСС.