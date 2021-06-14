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За сидение на скамейках в парках обещают штрафовать. Список этих «парков» для Зеленограда очень странный и не соответствует указу мэра 14.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Жителей, сидящих на скамейках в парках с 13 по 20 июня, обещают штрафовать на четыре тысячи рублей. При этом в указ мэра не попали те зеленоградские парки, где больше всего людей. Но скамейки в них все равно оказались закрыты.

Этот запрет введен 12 июня одновременно с объявлением нерабочих дней в Москве. В указе мэра говорится, что на конкретных территориях, указанных в списке, нельзя пользоваться городской инфраструктурой: детскими и спортивными площадками, скамейками, беседками «и иными предметами и оборудованием, с которыми могли контактировать иные лица». Фактически в парках можно только гулять. Как это делать пожилым людям, если нельзя садиться на скамейки, непонятно. Чем скамейки во дворах отличаются от скамеек в парках, тоже непонятно.

Такие требования говорят о том, что мэрия опасается в том числе контактной передачи вируса. В таком случае непонятно, почему не возобновляют дезинфекцию всех поверхностей в подъездах, как это было в прошлом году. Также нужно отметить, что транспорт и торговые центры продолжают работать на длинных выходных.

О штрафа (видимо, по статье 3.18.1 КоАП Москвы) предупредил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. «Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться» , — передает его слова ТАСС.

Где в Зеленограде закрыли детские площадки и скамейки

К указу мэра прикреплен список парков, где нельзя пользоваться инфраструктурой. В нем перечислены только три участка крюковского лесопарка: между 1 и 5 микрорайонами, между 9-м и МИЭТом, а также между МЖК и 6-м микрорайоном (выделены красным).

Список запретных территорий для Зеленограда очень странный. Например, мы не нашли в нем лесопарка в 11-м микрорайоне. Нет и парка «Ровесник» в 5 микрорайоне (хотя спортивную площадку там огородили лентами). Также в список не попали зоны отдыха с купанием, где на выходных очевидно будет много людей: парк Победы и дендропарк около Большого городского пруда (хотя скамейки там закрыты), пляж и парк возле Школьного озера, пляж возле Черного озера.

В прошлом году местные власти запрещали не только гулять и бегать, но и вообще входить в парки. При этом что такое парки, не пояснялось. Из-за этого тогда оказались закрыты даже пешеходные дорожки от Центрального проспекта, по которым люди ходили к своим домам. Как эти меры повлияли на эпидемию, неизвестно.

Поможет ли запрет сидеть на скамейках на некоторых территориях в борьбе с эпидемиями?
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Метки:
коронавирус
Обсуждение
A T
9 часов назад
Точно, это так и происходит: на скамейку на открытом воздухе сели - полупопиями вирус поймали и через скамейку обменялись. Однако то, что до сих пор нет заявлений о вреде ходьбы и прогулок, ещё даёт надежду на то, что здравый смысл жив.
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