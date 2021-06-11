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На остановке «Дворец единоборств» полиция искала бомбу 11.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Вечером 10 июня остановка «Дворец единоборств» в 14 микрорайоне была оцеплена полицией. По периметру протянули запрещающую красно-белую ленту. Выставили посты охраны, не пропускающие к этому месту людей.

Кто-то оставил на остановке чемодан. Полиция заподозрила возможность нахождения внутри бесхозного объекта взрывного устройства и приняла меры для обеспечения безопасности граждан.

Также к месту событий вызвали кинолога с собакой.

Собака исследовала подозрительный объект и не обнаружила в нём ничего опасного.

Вероятнее всего, кто-то из пассажиров забыл на остановке свой багаж.

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Метки:
полиция, происшествия, микрорайон 14, собаки, бомба
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