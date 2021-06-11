Вечером 10 июня остановка «Дворец единоборств» в 14 микрорайоне была оцеплена полицией. По периметру протянули запрещающую красно-белую ленту. Выставили посты охраны, не пропускающие к этому месту людей.

Кто-то оставил на остановке чемодан. Полиция заподозрила возможность нахождения внутри бесхозного объекта взрывного устройства и приняла меры для обеспечения безопасности граждан.