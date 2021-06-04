«Мы уверены, что поедем быстрее — уже в следующем году. Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники», — сказал «Ведомостям» гендиректор и совладелец «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин.

По его расчетам, оборудование одного километра трассы инфраструктурой для беспилотников обходится примерно в шесть млн руб. Длина М-11 — 669 км, на ее оборудование может понадобиться около четырех млрд. Источников финансирования может быть два: государственно-частное партнерство и строительство ее Минтрансом за бюджетные средства — так, чтобы потом доступ к этой инфраструктуре был у всех желающих.

В движении беспилотников планируют задействовать и северный обход Твери. Он будет нужен, чтобы исключить выезд грузовиков на реконструированный участок трассы M-10.

В тестировании системы беспилотников будут участвовать только электрические автомобили, которые потом планируют оборудовать водородными топливными элементами. Это увеличит дальности хода на одной заправке и позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз. Также использование беспилотников может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой: из времени пути вычтутся остановки водителей для отдыха.

Соглашение об участии в этом проекте подписали «Цифровой транспорт и логистика», «КамАЗ», «Национальные Телематические Системы», СберАвтоТех, «Деловые линии», Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» и ритейлер X5 Group.