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На платной трассе М-11 к 2024 году планируют запустить беспилотные грузовики 04.06.2021 ZELENOGRAD.RU

Трассу М-11 начнут использовать как беспилотный транспортный коридор. До 2024 года на дорогу планируют выпустить грузовики-беспилотники для перевозки между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы, сообщили в Минтрансе. Для этого дорогу надо оснастить специальным оборудованием.

Кроме того, к этому времени в законодательную базу нужно включить разрешение для беспилотников ездить по дорогам общего пользования и убрать обязательство для водителя находиться в кабине грузовика. Машину намерены контролировать удаленно через диспетчера.

«Мы уверены, что поедем быстрее — уже в следующем году. Задача состоит из двух частей: нужна новая инфраструктура и новый транспорт, беспилотники», — сказал «Ведомостям» гендиректор и совладелец «Национальных телематических систем» Алексей Нащекин.

По его расчетам, оборудование одного километра трассы инфраструктурой для беспилотников обходится примерно в шесть млн руб. Длина М-11 — 669 км, на ее оборудование может понадобиться около четырех млрд. Источников финансирования может быть два: государственно-частное партнерство и строительство ее Минтрансом за бюджетные средства — так, чтобы потом доступ к этой инфраструктуре был у всех желающих.

В движении беспилотников планируют задействовать и северный обход Твери. Он будет нужен, чтобы исключить выезд грузовиков на реконструированный участок трассы M-10.

В тестировании системы беспилотников будут участвовать только электрические автомобили, которые потом планируют оборудовать водородными топливными элементами. Это увеличит дальности хода на одной заправке и позволит снизить себестоимость перевозки до двух раз. Также использование беспилотников может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой: из времени пути вычтутся остановки водителей для отдыха.

Соглашение об участии в этом проекте подписали «Цифровой транспорт и логистика», «КамАЗ», «Национальные Телематические Системы», СберАвтоТех, «Деловые линии», Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» и ритейлер X5 Group.

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Метки:
платная дорога м-11, грузовые автомобили
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