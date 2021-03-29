Серверный обход Твери — это финальный этап трассы М-11, участок со 149 по 208 километры. Сейчас на подъезде к Твери платная магистраль М-11 прерывается, транспорт перенаправляется на трассу М-10, где скорость местами ограничена до 60 км/ч, движение гораздо более плотное и очень много грузовиков. В правительстве Тверской области рассказали «Зеленоград.ру», когда планируется открыть северный обход.
Сейчас АО «Союздорпроект» корректирует проектную документацию и актуализирует проектные решения северного обхода Твери. Работы ведутся по заказу госкомпании «Автодор»: у прежних документов истек срок действия и «необходимых согласований», сообщили в правительстве.
«Союздорпроект» прорабатывает варианты прохождения обхода и ограничительные факторы, выявленные в процессе инженерных изысканий, а также варианты пересечений с дорогами регионального и межмуниципального значения Тверской области.
Точные сроки строительства «Автодор» определит после разработки проектной документации. По предварительному плану завершение работ ожидается к 2024 году.
Ещё одно планируемое ответвление в Тверской области — устройство развязки на 314-м километре трассы М-11, в районе Вышнего Волочка, чтобы обеспечить связь транспортной хорды от М-11 к М-10 и М-9 (Новорижское шоссе). Эта дорога позволит удобно доезжать в сторону Осташкова, Пено и Андреаполя, а также к озеру Селигер и Столобенской пустыне.
Маршрут хорды проходит по автомобильной дороге Большое Эскино — Трестино — Жданово, сообщили в правительстве. Сейчас в области обсуждается реконструкции этой дороги, планируемый срок этих работ — 2025 год.
Также правительство Тверской области обратилось к Владимиру Путину: регион просит поддержать строительство транспортной развязки на 314-м км М-11 и поручить Минтрансу РФ и госкомпании «Росавтодор» разработать проектно-сметную документацию для этого.