Серверный обход Твери — это финальный этап трассы М-11, участок со 149 по 208 километры. Сейчас на подъезде к Твери платная магистраль М-11 прерывается, транспорт перенаправляется на трассу М-10, где скорость местами ограничена до 60 км/ч, движение гораздо более плотное и очень много грузовиков. В правительстве Тверской области рассказали «Зеленоград.ру», когда планируется открыть северный обход.

Сейчас АО «Союздорпроект» корректирует проектную документацию и актуализирует проектные решения северного обхода Твери. Работы ведутся по заказу госкомпании «Автодор»: у прежних документов истек срок действия и «необходимых согласований», сообщили в правительстве.

«Союздорпроект» прорабатывает варианты прохождения обхода и ограничительные факторы, выявленные в процессе инженерных изысканий, а также варианты пересечений с дорогами регионального и межмуниципального значения Тверской области.