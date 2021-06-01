Полиция задержала 20-летнего зеленоградца, который устроил нарколабораторию на съемной квартире в Андреевке. Его подозревают в попытке сбыта наркотиков.
В квартире полиция нашла 12 стеклянных емкостей с жидкой смесью общим весом более 4,5 килограммов (это был мефедрон), десять контейнеров с неизвестным порошком и лабораторное оборудование. Задержанный сказал полиции, что наркотики сбывал через тайники-закладки, продавал их в интернете. Сейчас он отправлен в следственный изолятор.
За неделю это уже третье сообщение о лаборатории по производству наркотиков. До этого 24 мая стало известно о производстве в деревне Радумля — у двух подозреваемых нашли два килограмма амфетамина. 25 мая — об обнаружении 6,5 килограммов мефедрона в одном из садовых товариществ Солнечногорского района.
В целом по Солнечногорскому району, по данным из отчетов местной полиции, каждый год выявляют примерно одинаковое число преступлений в сфере оборота наркотиков. Например, в 2020 их выявили 146, в 2019 — 165, в 2017 — 140, в 2016 — 124. В отчете за 2018 год указано только число преступлений в сфере сбыта наркотиков, их выявили 63.
Данные о преступности в этой сфере в целом по Московской области отражены на этой инфографике. Информация собрана на портале правовой статистики.
А вот так обстоит ситуация с оборотом наркотиков в Москве. Сравнить показатели преступности в расчете на 100 тысяч человек населения не получится, данные в этом сервисе не обновлялись по этому критерию с 2014 года.