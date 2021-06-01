В целом по Солнечногорскому району, по данным из отчетов местной полиции, каждый год выявляют примерно одинаковое число преступлений в сфере оборота наркотиков. Например, в 2020 их выявили 146, в 2019 — 165, в 2017 — 140, в 2016 — 124. В отчете за 2018 год указано только число преступлений в сфере сбыта наркотиков, их выявили 63.

Данные о преступности в этой сфере в целом по Московской области отражены на этой инфографике. Информация собрана на портале правовой статистики.