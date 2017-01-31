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Зеленоградец вырастил дома три килограмма марихуаны 31.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Мужчина оборудовал в квартире большие теплицы с галогеновыми лампами, вентиляторами и вытяжкой. Кроме кустов марихуаны, полицейские нашли в его доме пакеты с травой, свертки с гашишем и метадоном.

Видео: 77.мвд.рф

По данным столичного главка полиции, задержан 33-летний ранее судимый житель Зеленограда Задержанный «специализировался» на марихуане — изъято более трех килограммов, сообщает пресс-служба УВД. Наркотики он хранил в разных местах квартиры, в том числе в холодильнике. Обыск в его квартире проходил в ходе оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу. Адрес официально не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». 3 кг марихуаны (каннабиса) считаются крупным размером наркотика. Если будет доказано, что задержанный продавал наркотики, то крупный размер означает часть 4 (пункт г) статьи 228.1 — от 10 до 20 лет лишения свободы.

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