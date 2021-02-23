Как работают «штатные» понятые

Понятые — это люди, которые контролируют действия полиции во время следственных действий. Когда кого-либо досматривают после задержания или обыскивают жилье, понятые должны засвидетельствовать, что происходящее корректно отражено в протоколе. Если полицейские били задержанного, понятые указывают это в протоколе или своих замечаниях, если во время личного досмотра у человека нашли один пакетик с неизвестным веществом, то понятые контролируют, чтобы в протоколе их не оказалось больше.

Все это — при условии, что понятые не зависят от сотрудников полиции. Это важно, потому что по многим делам, связанным с наркотиками, в судах допрашивают оперативников и понятых — и судьи берут за основу именно их версию. И если «свои» понятые подтвердят, что у человека были с собой наркотики, доказать, что их подкинули, будет очень сложно. По данными судебного департамента при Верховном суде России, за последние пять лет по наркотическим статьям были осуждены почти полмиллиона человек.

Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает полиции привлекать в качестве понятых своих знакомых (формально требуется, чтобы понятой не был заинтересован в ходе расследования), поэтому иногда понятыми оказываются «внештатные агенты», стажеры, судимые или люди, задержанные за другие правонарушения (им вместо финансового вознаграждения обещают смягчение наказания), а наркозависимые готовы работать за новую дозу. Чаще всего полиция занимается этим, чтобы выполнить план.

Журналисты «Важных историй» и «Медузы» проверили вообще всех понятых, чьи имена есть в базе документов Мосгорсуда, чтобы найти тех, кто постоянно сотрудничает с полицией по наркотическим делам. Расследователи выгрузили из базы суда 56,8 тысяч документов по 12 «наркотическим» статьям Уголовного кодекса и нашли 142 человек, которые несколько раз участвовали в досмотрах или наблюдали за «проверочной закупкой».

Это не все возможные случаи «штатных» понятых — в большинстве случаев секретари судов, как это требует закон, заменяют имена в публикуемом тексте на ФИО, ФИО1, ФИО2 и т. д. Но иногда секретари судов забывают об этом требовании. Так что расследователи анализировали только те дела, где фамилии понятых оказались опубликованы.

Самое большое число таких «штатных» понятых — 18 человек — оказались связаны с полицией Западного административного округа Москвы, по 13 человек нашли в Восточном и Северо-Западном округах. Кроме фамилий понятых, в материалах дел также повторяются фамилии полицейских: то есть обычно «штатные» понятые работают в связке с конкретными сотрудниками.