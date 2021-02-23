Журналисты изданий «Важные истории» и «Медуза» нашли в документах московских судов 142 понятых, которые неоднократно свидетельствовали в делах по наркотическим статьям. Расследователи полагают, что это не обычные прохожие, а знакомые полицейских или те, кто находится от них в зависимости: ранее судимые или люди с наркозависимостью. Среди опубликованных приговоров с невымаранными фамилиями есть три из Зеленограда: некто Базыков С.Г. трижды присутствовал при задержании или фиксации преступления. Рассказываем об этом расследовании, а также подробности зеленоградских дел.
Понятые — это люди, которые контролируют действия полиции во время следственных действий. Когда кого-либо досматривают после задержания или обыскивают жилье, понятые должны засвидетельствовать, что происходящее корректно отражено в протоколе. Если полицейские били задержанного, понятые указывают это в протоколе или своих замечаниях, если во время личного досмотра у человека нашли один пакетик с неизвестным веществом, то понятые контролируют, чтобы в протоколе их не оказалось больше.
Все это — при условии, что понятые не зависят от сотрудников полиции. Это важно, потому что по многим делам, связанным с наркотиками, в судах допрашивают оперативников и понятых — и судьи берут за основу именно их версию. И если «свои» понятые подтвердят, что у человека были с собой наркотики, доказать, что их подкинули, будет очень сложно. По данными судебного департамента при Верховном суде России, за последние пять лет по наркотическим статьям были осуждены почти полмиллиона человек.
Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает полиции привлекать в качестве понятых своих знакомых (формально требуется, чтобы понятой не был заинтересован в ходе расследования), поэтому иногда понятыми оказываются «внештатные агенты», стажеры, судимые или люди, задержанные за другие правонарушения (им вместо финансового вознаграждения обещают смягчение наказания), а наркозависимые готовы работать за новую дозу. Чаще всего полиция занимается этим, чтобы выполнить план.
Журналисты «Важных историй» и «Медузы» проверили вообще всех понятых, чьи имена есть в базе документов Мосгорсуда, чтобы найти тех, кто постоянно сотрудничает с полицией по наркотическим делам. Расследователи выгрузили из базы суда 56,8 тысяч документов по 12 «наркотическим» статьям Уголовного кодекса и нашли 142 человек, которые несколько раз участвовали в досмотрах или наблюдали за «проверочной закупкой».
Это не все возможные случаи «штатных» понятых — в большинстве случаев секретари судов, как это требует закон, заменяют имена в публикуемом тексте на ФИО, ФИО1, ФИО2 и т. д. Но иногда секретари судов забывают об этом требовании. Так что расследователи анализировали только те дела, где фамилии понятых оказались опубликованы.
Самое большое число таких «штатных» понятых — 18 человек — оказались связаны с полицией Западного административного округа Москвы, по 13 человек нашли в Восточном и Северо-Западном округах. Кроме фамилий понятых, в материалах дел также повторяются фамилии полицейских: то есть обычно «штатные» понятые работают в связке с конкретными сотрудниками.
В Зеленоградском суде было три дела по «наркотическим статьям» с одним и тем же понятым Базыковым С.Г. Один раз он присутствовал при личном досмотре, один раз — участвовал в «проверочной закупке», еще один раз — наблюдал за задержанием. Ни в одном из решений не указано, как были найдены понятые: проходили они рядом или жили в этих домах.
Задержание дилера
В июле 2013 года Базыков и второй понятой Алексеев наблюдали за задержанием В. Авсюнина у корпуса 165. У мужчины нашли четыре свертка с амфетамином. Авсюнин сказал, что купил наркотик для личного употребления и согласился участвовать в «проверочной закупке» для поимки другого человека, Сафонова (того, у кого он покупал наркотик). Авсюнину выдали шесть тысяч рублей и диктофон. Сафонова задержали в 11 микрорайоне с пакетом некоего порошка. Авсюнин в итоге получил 4 года условно (за попытку сбыта) с испытательным сроком на 5 лет и обязательством пройти лечение от наркотической зависимости.
По этому делу были осуждены еще шесть человек: Авсюнин был, согласно тексту решения суда, одним из рядовых распространителей наркотика, который Сафонов и другие члены преступной группировки сами изготавливали и продавали. Задержание Сафонова позволило выйти на других участников, они получили сроки до 7,5 до 10 лет лишения свободы. Адвокаты других фигурантов настаивали, что версия о преступной группировке появилась только со слов Сафонова, которого задержали и осудили первым и который хотел получить более мягкое наказание.
Наблюдение за покупкой
В 2013 году Базыков следил за оперативным мероприятием «проверочная закупка». Согласно материалам дела, А. Кондратьева, сама употребляющая наркотики, однажды сама пришла в зеленоградскую полицию и предложила сообщить о трех людях, которые продают героин. Под контролем полиции она позвонила О. Пантелей, тоже наркозависимой, и попросила ее продать героин на тысячу рублей, которую ей дали в отделе. Встретившись с Пантелей, ее мужем В. и Е. Рыжих, Кондратьева купила у них наркотик, после чего села в машину полиции и выдала вещество.
Пантелей признала вину и раскаялась, ее приговорили (за попытку сбыта группой лиц) к 5 годам колонии общего режима, ее муж (он отрицал свою причастность к продаже) получил 8 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Рыжих, которая непосредственно передавала сверток с героином, получила 3,5 года общего режима.
Досмотр дилера
В 2018 году Базыков участвовал в досмотре мужчины в корпусе 1606. Он запомнил только, что задержанный был узбеком, и при нем нашли пакетик с бело-серым веществом. Он не отрицал, что пакетик его, сказав, что героин ему передал мужчина в Андреевке.
Эта история была третьим эпизодом преступной деятельности С. Галямовой и Э. Гаппорова. По версии следствия, пара распространяла наркотики в Зеленограде и Твери, а руководил ими некто «Саид-Юсуф», который живет в Таджикистане. За каждую закладку в Зеленограде им обещали 200 рублей, в Твери — 300, в месяц за это они получали на карту дочери Галямовой 20-25 тысяч рублей. Закладки они делали преимущественно в подъездах домов 14, 15, 16, 18, 9 и 8 микрорайонов.
С. Галямова при задержании заявила, что наркотик ей подбросили, а деньги на карту переводил родственник Гаппорова, «поскольку они трудно жили и нуждались». Суд признал их виновными и приговорил обоих к 11 годам в колонии строгого режима.
Само по себе нет. Других деталей, указывающих на возможную фабрикацию, в зеленоградских делах нет. Три этих дела рассматривали три разных судьи (Шелкошвейн, Пашевич, Козлова).
Фамилии сотрудников полиции в них не повторяются. Мы не смогли найти контакты Базыкова или факты, указывающие на его возможную зависимость от полиции. В суде у человека с таким именем было только два административных дела: за превышение скорости и отсутствие страховки на машину.