Мужчину в Зеленограде задержали за растление шестилетней дочери. Заявление на него написала бабушка ребенка 25.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Полиция задержала жителя Зеленограда по подозрению в растлении шестилетней дочери. Заявление на него написала бабушка, под опекой которой находился ребенок.

Как сообщает «Московский комсомолец», бабушка пожаловалась в полицию, что бывший зять в декабре 2020 года пришел навестить девочку, будучи пьяным. Во время этого визита он якобы раздел дочь и начал трогать ее половые органы. Когда именно женщина написала заявление на отца ребенка, не уточняется. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. По какой именно статье, пока неизвестно. Возможно, это статья о насильственных действиях или изнасиловании (132 и 131 статьи УК): преступления против половой неприкосновенности детей младше 12 лет закон позволяет классифицировать так. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Этой весной задержали еще двух мужчин, обвиняемых в растлении. Последний случай произошел в апреле, когда мужчина показал свои гениталии 12-летней девочке во время поездки на автобусе 9, когда тот ехал по Солнечной аллее. Первый — в марте, тогда арестовали мужчину, растлившего мальчика в крюковской электричке 25 лет назад. В обоих случаях полиция ищет других пострадавших от действий этих людей.

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Метки:
дети, происшествия
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