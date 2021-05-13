В этом году в Зеленограде стартует работа мобильной службы реабилитации на дому для людей с инвалидностью. Планируется, что программу запустят в июле-сентябре. Рассказываем, какую помощь смогут оказать сотрудники соцслужбы, сколько будет длиться курс реабилитации и кто может претендовать на такие занятия.
В феврале 2021 года стало известно, что зеленоградское отделение соцзащиты открывает новое направление: комплексная реабилитация инвалидов (детей и взрослых) на дому силами мобильной бригады.
Вообще в Москве такая служба работает уже около пяти лет, сообщает «Российская газета». Сейчас в столице 54 бригады, которые помогают с реабилитацией на дому. В них задействовано почти 250 специалистов: неврологи, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, массажисты, психологи и логопеды. К детям выезжают еще и учителя-дефектологи, специалисты по социально-бытовой реабилитации. У каждой бригады есть комплект оборудования: аппараты для магнитотерапии, лазерной, ударно-волновой и вакуумной терапии, а также специальные тренажеры и инвентарь для лечебной физкультуры.
Реабилитационные курсы разрабатывают индивидуально для каждого человека. Для этого на первичный прием выезжают врачи. В среднем один курс длится 28 дней, но обращаться за такой услугой реабилитации на дому можно неоднократно, уточнили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты, — если реабилитационная комиссия отделений социальной реабилитации даст человеку заключение, что он нуждается в такой помощи.
По подсчетам ведомства, более 95 процентов людей с инвалидностью отметили положительную динамику после занятий: у них улучшилось общее состояние, увеличился объем движений конечностей, укрепился мышечный корсет, стали более развитыми физические возможности.
В Зеленограде планируется создать две бригады специалистов, одна для взрослых, вторая для детей. В составе бригад будут как штатные сотрудники территориального отделения социального обслуживания «Зеленоградский», так и привлеченные при необходимости сторонние специалисты (например, врачи и педагоги).
Их график выездов к пациентам будет формироваться индивидуально — по программе, которую для человека составят по итогам осмотра врача и анализа медицинских документов.
Чтобы получить бесплатный курс реабилитации на дому, необходимо обратиться с заявлением и документами в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. В нашем городе это ТЦСО «Зеленоградский» в корпусе 205А, телефон: 8-499-734-74-75. От человека потребуется заявление о включении в программу, после чего реабилитационная комиссия примет решение, требуется пациенту такая помощь или нет.
В материалах «Российской газеты» и департамента соцзащиты перечисляются диагнозы, при наличии которых люди получили помощь на дому. Это, например, ДЦП, инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или Альцгеймера, аутизм.
В ведомстве уточнили, что мобильная служба предназначена в первую очередь для «маломобильных молодых людей с инвалидностью и детей с множественными нарушениями двигательных функций», а также жителей, которые не могут без посторонней помощи посещать отделения реабилитации.
Также приезд специалистов на дом выручит в следующих случаях:
- у пациента боязнь большого скопления людей, страх общения в коллективе, нахождения вне дома, вне привычных условий;
- непереносимость транспорта, а также длительность поездки до отделений реабилитации. Например, поездка длительностью 40 минут в одном направлении негативно сказывается на процессе реабилитации;
- одинокие родители с маленькими детьми, которых не с кем оставить дома.