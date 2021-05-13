В чем заключается помощь на дому

В феврале 2021 года стало известно, что зеленоградское отделение соцзащиты открывает новое направление: комплексная реабилитация инвалидов (детей и взрослых) на дому силами мобильной бригады.

Вообще в Москве такая служба работает уже около пяти лет, сообщает «Российская газета». Сейчас в столице 54 бригады, которые помогают с реабилитацией на дому. В них задействовано почти 250 специалистов: неврологи, физиотерапевты, инструкторы ЛФК, массажисты, психологи и логопеды. К детям выезжают еще и учителя-дефектологи, специалисты по социально-бытовой реабилитации. У каждой бригады есть комплект оборудования: аппараты для магнитотерапии, лазерной, ударно-волновой и вакуумной терапии, а также специальные тренажеры и инвентарь для лечебной физкультуры.

Реабилитационные курсы разрабатывают индивидуально для каждого человека. Для этого на первичный прием выезжают врачи. В среднем один курс длится 28 дней, но обращаться за такой услугой реабилитации на дому можно неоднократно, уточнили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты, — если реабилитационная комиссия отделений социальной реабилитации даст человеку заключение, что он нуждается в такой помощи.

По подсчетам ведомства, более 95 процентов людей с инвалидностью отметили положительную динамику после занятий: у них улучшилось общее состояние, увеличился объем движений конечностей, укрепился мышечный корсет, стали более развитыми физические возможности.