«Аэропорт забит полностью, люди всех возрастов лежат прямо на полу, в том числе и наши дети. Вентиляция явно не справляется со своей задачей — в здании духота. Каждые 15 минут объявляют об ограничениях, связанных с ковидом, но, разумеется, в толкучке никто не соблюдает дистанцию. Более того, все в аэропорту без масок и перчаток. Такие объявления в этой ситуации звучат, как издёвка» , — написал Титов. Отель для детей не предоставили, объяснив это отсутствием мест.

Титов перечислил, что представителей сочинского аэропорта не было на месте, а пассажиры всю ночь не могли дозвониться до горячих линий надзорных ведомств, чтобы пожаловаться на обращение с ними. Кроме того, дополнительный зал, где были еще сидячие места, согласились открыть только под утро 1 мая — и только после приезда полиции.

«Из всей этой ситуации вывод только один — дети, попавшие в такие условия, никем и ничем, кроме родителей и тренера, не защищены. Дети всю ночь провели на полу аэропорта, переполненного людьми, не соблюдающими меры, необходимые для защиты от коронавируса. Как это всё отразится на здоровье детей — пока никто не знает» , — заключил депутат.

По данным сервиса Яндекс.Путешествия, рейс, на котором должны были улететь ребята, уже вылетел и приземлился в Москве около 16 часов. Связаться с тренером, чтобы уточнить ситуацию на текущий момент, «Зеленоград.ру» не удалось. По данным «Коммерсанта», сейчас в аэропорту Сочи ожидают вылета 577 человек.