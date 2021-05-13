С этого года в отделении социальной реабилитации ТЦСО «Зеленоградский» работает новая программа ранней помощи для детей от рождения до трех лет, у которых есть нарушение функций организма или задержка развития. Рассказываем, как занимаются с малышами и родителями и как получить такую помощь.
Ранняя помощь малышам с нарушениями — это комплекс занятий для их гармоничного развития. Здесь помогают формировать физическое и психическое здоровье, включаться в среду сверстников и интегрироваться в общество. Также в соцслужбе поддерживают родителей таких детей и повышают их компетентность.
Сейчас в спектр услуг по этой программе входят такие пункты:
- помощь в развитии функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях;
- психологическое консультирование родителей;
- занятия по развитии общения и речи ребенка;
- занятия для развитию мобильности ребенка, общефизическая подготовка;
- помощь для развитию у детей навыков самообслуживания и бытовых навыков;
- поддержка социализации ребенка;
- занятия для развития познавательной активности детей.
Эту помощь можно получить очно или дистанционно, в месте проживания ребенка или в отделениях социальной реабилитации территориального отделения социального обслуживания «Зеленоградский», а также в организациях здравоохранения.
Эта помощь бесплатна. Для каждого ребенка и его семьи комплекс помощи разрабатывается индивидуально.
Сейчас ранней помощью малышам занимаются пять сотрудников местного отделения соцслужбы. С детьми и родителями могут работать специалисты разного профиля, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты: психологи, специалисты по реабилитационной работе, логопеды и специалисты по соцработе с семьей. При необходимости могут привлечь специалистов в сфере здравоохранения и образования.
С начала года услугой ранней помощи воспользовались три семьи, уточнили в ведомстве. Все они воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет. В исключительных случаях такая помощь оказывается и детям в возрасте до 8 лет, но такие семьи в Зеленограде пока не обращались за помощью. В целом в местном отделении социальной реабилитации помогают детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет.
Детей, которым может быть нужна программа, в соцслужбе находят «совместно с учреждениями здравоохранения». В департаменте отметили, что помощь могут получить все желающие семьи, чьим детям такая помощь необходима, — количество мест в программе не ограничено.
На получение такой помощи могут рассчитывать следующие семьи:
- где есть дети до трех лет, имеющие статус «ребенок-инвалид», подтвержденный действующей справкой медико-социальной экспертизы;
- дети до трех лет с нарушениями функций организма или задержкой развития;
- дети до трех лет, родители которых обеспокоены развитием и поведением ребенка.
Родителям нужно обратиться в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» в корпусе 126.
Для включения в программу нужны следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением оригинала);
- копия СНИЛС;
- выписка из истории развития ребенка (форма 112/у);
- заключение ЛПУ, в котором постоянно наблюдается ребенок, о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к включению в программу ранней помощи.
Если за услугой обращается семья, воспитывающая ребенка со статусом «ребенок-инвалид», также необходимы:
- копия последних выписок из истории болезни (при наличии);
- копия справки МСЭ об инвалидности (при наличии);
- копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (при наличии).
Режим работы отделения социальной реабилитации: понедельник-четверг с 9 до 20 часов, пятница с 9 до 18:45, суббота с 9 до 17 часов. Телефоны: 8-499-736-95-10, 8-499-736-84-58.