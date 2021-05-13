Чем поможет программа

Ранняя помощь малышам с нарушениями — это комплекс занятий для их гармоничного развития. Здесь помогают формировать физическое и психическое здоровье, включаться в среду сверстников и интегрироваться в общество. Также в соцслужбе поддерживают родителей таких детей и повышают их компетентность.

Сейчас в спектр услуг по этой программе входят такие пункты:

помощь в развитии функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях;

психологическое консультирование родителей;

занятия по развитии общения и речи ребенка;

занятия для развитию мобильности ребенка, общефизическая подготовка;

помощь для развитию у детей навыков самообслуживания и бытовых навыков;

поддержка социализации ребенка;

занятия для развития познавательной активности детей.

Эту помощь можно получить очно или дистанционно, в месте проживания ребенка или в отделениях социальной реабилитации территориального отделения социального обслуживания «Зеленоградский», а также в организациях здравоохранения.

Эта помощь бесплатна. Для каждого ребенка и его семьи комплекс помощи разрабатывается индивидуально.

Сейчас ранней помощью малышам занимаются пять сотрудников местного отделения соцслужбы. С детьми и родителями могут работать специалисты разного профиля, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты: психологи, специалисты по реабилитационной работе, логопеды и специалисты по соцработе с семьей. При необходимости могут привлечь специалистов в сфере здравоохранения и образования.