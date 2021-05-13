Соцработники в Зеленограде запустили программу реабилитации для малышей с нарушениями. Вот чем они могут помочь 13.05.2021 ZELENOGRAD.RU

С этого года в отделении социальной реабилитации ТЦСО «Зеленоградский» работает новая программа ранней помощи для детей от рождения до трех лет, у которых есть нарушение функций организма или задержка развития. Рассказываем, как занимаются с малышами и родителями и как получить такую помощь.

Чем поможет программа

Ранняя помощь малышам с нарушениями — это комплекс занятий для их гармоничного развития. Здесь помогают формировать физическое и психическое здоровье, включаться в среду сверстников и интегрироваться в общество. Также в соцслужбе поддерживают родителей таких детей и повышают их компетентность.

Сейчас в спектр услуг по этой программе входят такие пункты:

  • помощь в развитии функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях;
  • психологическое консультирование родителей;
  • занятия по развитии общения и речи ребенка;
  • занятия для развитию мобильности ребенка, общефизическая подготовка;
  • помощь для развитию у детей навыков самообслуживания и бытовых навыков;
  • поддержка социализации ребенка;
  • занятия для развития познавательной активности детей.

Эту помощь можно получить очно или дистанционно, в месте проживания ребенка или в отделениях социальной реабилитации территориального отделения социального обслуживания «Зеленоградский», а также в организациях здравоохранения.

Эта помощь бесплатна. Для каждого ребенка и его семьи комплекс помощи разрабатывается индивидуально.

Сейчас ранней помощью малышам занимаются пять сотрудников местного отделения соцслужбы. С детьми и родителями могут работать специалисты разного профиля, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте соцзащиты: психологи, специалисты по реабилитационной работе, логопеды и специалисты по соцработе с семьей. При необходимости могут привлечь специалистов в сфере здравоохранения и образования.

Кто может получить помощь?

С начала года услугой ранней помощи воспользовались три семьи, уточнили в ведомстве. Все они воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет. В исключительных случаях такая помощь оказывается и детям в возрасте до 8 лет, но такие семьи в Зеленограде пока не обращались за помощью. В целом в местном отделении социальной реабилитации помогают детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет.

Детей, которым может быть нужна программа, в соцслужбе находят «совместно с учреждениями здравоохранения». В департаменте отметили, что помощь могут получить все желающие семьи, чьим детям такая помощь необходима, — количество мест в программе не ограничено.

На получение такой помощи могут рассчитывать следующие семьи:

  • где есть дети до трех лет, имеющие статус «ребенок-инвалид», подтвержденный действующей справкой медико-социальной экспертизы;
  • дети до трех лет с нарушениями функций организма или задержкой развития;
  • дети до трех лет, родители которых обеспокоены развитием и поведением ребенка.

Какие документы нужно предоставить

Родителям нужно обратиться в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» в корпусе 126.

Для включения в программу нужны следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);
  • копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением оригинала);
  • копия СНИЛС;
  • выписка из истории развития ребенка (форма 112/у);
  • заключение ЛПУ, в котором постоянно наблюдается ребенок, о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний к включению в программу ранней помощи.

Если за услугой обращается семья, воспитывающая ребенка со статусом «ребенок-инвалид», также необходимы:

  • копия последних выписок из истории болезни (при наличии);
  • копия справки МСЭ об инвалидности (при наличии);
  • копия индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (при наличии).

Режим работы отделения социальной реабилитации: понедельник-четверг с 9 до 20 часов, пятница с 9 до 18:45, суббота с 9 до 17 часов. Телефоны: 8-499-736-95-10, 8-499-736-84-58.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, социальная поддержка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Сложности коммуникаций. Почему чиновники отказываются асфальтировать «народные» тропинки и что с этим можно сделать Истории
Застройщик микрорайона ЦИЭ переделал проект под себя: больше высотного жилья, меньше парковок и мест в школах и детсадах. Началось его повторное обсуждение Новости
Соцработники в Зеленограде запустили программу реабилитации для малышей с нарушениями. Вот чем они могут помочь Новости
Заключен договор на достраивание футбольного поля в 9 микрорайоне. Его строят уже восемь лет, а стоимость выросла в полтора раза Новости
Билетные кассы на Крюковской площади закроют для ремонта станции. Вместо них поставят временную будку Новости
Концерт «Весна, Любовь и Музыка» ансамбля «Фантазия» — 16 мая в ДК «Андреевка» Афиша
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
Боррелиозного клеща обнаружили на спортплощадке во дворе 9-го микрорайона Новости
Лекция-интерактив «Как я украл вашу картину?!» — 16 мая в Творческом лицее Афиша
«Зебра» или мост - какой переход через Савелкинский проезд оказался популярнее? Результаты исследования Истории
Прокат самокатов в Зеленограде — три способа, чтобы он появился Истории
Школьное здание в 10 микрорайоне капитально отремонтируют. После этого там будут заниматься студенты колледжа Новости
Пункт вакцинации и диспансеризации открылся на площади Юности. Вот какие обследования там делают Новости
Магазин датской сети Jysk открылся в «Зеленопарке»: здесь продают товары для дома и спальни Новости
Памятник с именами 47 погибших солдат поставили на старом Никольском кладбище Новости
«У нас главный человек — не главврач, а пациент». Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Спектакли театра «Ведогонь» в мае. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Сделать школьные дворы центром района — к этому призвал мэр Собянин. Непонятно, что он имел в виду Истории
В Московской области стартовала программа реновации. Новые дома обещают без мусоропроводов, а дворе — без машин Новости
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне не могут починить уже больше полугода. Она «испортилась» после замены асфальта и бордюров Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
13 историй местных жителей о двух неделях активных военных действий на территории будущего. Одна история — один день.
© 1997–2021 Зеленоград.ру