В префектуре согласовали адреса новых станций велопроката в Зеленограде. Из первоначального списка исключили станцию на Центральной площади, дом 1 (культурный центр «Зеленоград»). Новые станции установят в течение сезона в несколько этапов, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.
Вот адреса будущих станций, которые, по данным префектуры, планируют установить в конце мая — июне:
- Улица Юности, 11 (около остановки «Студенческая»)
- Площадь Юности, 2, строение 1 (торговый центр)
- корпус 445 (возле «1000 мелочей»)
- корпус 1104 (ТЦ «Ольга»).
Впрочем, возможно, это слишком оптимистичные сроки. В департаменте транспорта в ответ на запрос редакции уточнили, что в конце мая еще только утвердят адресный перечень станций.
Исключение из списка станции возле ДК можно объяснить: от Центральной площади до корпуса 445, где тоже будет станция, можно быстро дойти пешком. А вот почему зона велопроката не распространяется на новый город, непонятно. Мэр Собянин говорит, что станции ставят там, где просят жители, а пожелания можно прислать в чат-бот телеграм-канала «Дептранс Москвы» или на Единый транспортный портал.
Две первые станции велопроката установили в Зеленограде в середине апреля. Одна из них возле МИЭТа, вторая — на Крюковской площади. Всего в нашем городе планируется сдавать в аренду 60 велосипедов в рамках сети «Велобайк».
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию. Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).
1 и 9 мая бесплатное время велопроката увеличат с 30 до 60 минут. А стоимость суточного доступа составит всего 5 рублей.