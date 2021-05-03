В префектуре согласовали адреса новых станций велопроката в Зеленограде. Из первоначального списка исключили станцию на Центральной площади, дом 1 (культурный центр «Зеленоград»). Новые станции установят в течение сезона в несколько этапов, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта.

Вот адреса будущих станций, которые, по данным префектуры, планируют установить в конце мая — июне:

Улица Юности, 11 (около остановки «Студенческая»)

Площадь Юности, 2, строение 1 (торговый центр)

корпус 445 (возле «1000 мелочей»)

корпус 1104 (ТЦ «Ольга»).

Впрочем, возможно, это слишком оптимистичные сроки. В департаменте транспорта в ответ на запрос редакции уточнили, что в конце мая еще только утвердят адресный перечень станций.

Исключение из списка станции возле ДК можно объяснить: от Центральной площади до корпуса 445, где тоже будет станция, можно быстро дойти пешком. А вот почему зона велопроката не распространяется на новый город, непонятно. Мэр Собянин говорит, что станции ставят там, где просят жители, а пожелания можно прислать в чат-бот телеграм-канала «Дептранс Москвы» или на Единый транспортный портал.

Две первые станции велопроката установили в Зеленограде в середине апреля. Одна из них возле МИЭТа, вторая — на Крюковской площади. Всего в нашем городе планируется сдавать в аренду 60 велосипедов в рамках сети «Велобайк».