Необходимость наладить большое количество высокотехнологичного лечебного и диагностического оборудования и проверить работу инженерных систем стало причиной очередной задержки открытия основного корпуса детской больницы. В худшем случае прием пациентов там начнется на полгода позже сроков, которые чиновники объявляли ещё в феврале.

Тогда они обещали открыть детскую больницу во втором квартале 2021 года, то есть до конца июня. Однако теперь, после запроса «Зеленоград.ру» в департамент здравоохранения, выяснилось, что проведение строительно-монтажных работ продлили больше чем на полгода. Теперь больничный корпус в строении 5 должен начать принимать пациентов в третьем или четвертом квартале этого года.

Всего планам постройки детской больницы в Зеленограде уже больше десяти лет.