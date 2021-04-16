Необходимость наладить большое количество высокотехнологичного лечебного и диагностического оборудования и проверить работу инженерных систем стало причиной очередной задержки открытия основного корпуса детской больницы. В худшем случае прием пациентов там начнется на полгода позже сроков, которые чиновники объявляли ещё в феврале.
Тогда они обещали открыть детскую больницу во втором квартале 2021 года, то есть до конца июня. Однако теперь, после запроса «Зеленоград.ру» в департамент здравоохранения, выяснилось, что проведение строительно-монтажных работ продлили больше чем на полгода. Теперь больничный корпус в строении 5 должен начать принимать пациентов в третьем или четвертом квартале этого года.
Всего планам постройки детской больницы в Зеленограде уже больше десяти лет.
После завершения капитального ремонта в двух обновленных корпусах больницы будет многопрофильная детская больница на 108 мест. Педиатрический корпус (строение 4) на Каштановой аллее, который сейчас тоже находится на капремонте, будет готов к приёму пациентов в 2022 году.
В отремонтированной больнице впервые будет организована работа детской хирургической службы и специализированной реанимации, также здесь появится диагностическое отделение для детей с круглосуточной лабораторией и кабинетом компьютерной томографии. В учреждении будут работать отделения педиатрии, хирургии и травматологии, а также инфекционное отделение с мельцеровскими боксами (решение для лечения инфекционных больных в условиях изоляции, чтобы исключить внутрибольничное заражение).
По информации департамента, всего для технического оснащения педиатрической службы больницы имени Кончаловского планируется закупить более 440 единиц медицинской техники: например, аппараты ультразвуковой диагностики, хирургический передвижной рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, аппараты для наркоза и искусственной вентиляции легких, функциональные кровати.
В детской больнице будет работать больше двухсот человек, кадровый резерв из врачей, среднего и младшего медперсонала уже сформирован. Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу им.Башляевой — до неё около 30 километров и в лучшем случае 30 минут езды.