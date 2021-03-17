Пациентов в этом здании нет уже с прошлого года: дело в том, что контракт на ремонт 4-го корпуса и подземного перехода между другими корпусами горбольница уже заключала — в июне 2020 года с компанией «ПоинтЛайн». На работы отводился один год и 326 млн рублей, однако в ноябре договор расторгли «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон». В карточке контракта на портале госзакупок указано, что заказчик — больница — несколько раз требовал выплатить неустойку, но о ненадлежащем исполнении условий договора речь не шла. По какой именно причине договор был расторгнут, неизвестно: в «ПоинтЛайн» на вопрос «Зеленоград.ру» ответили, что расскажут об этом позднее.

В конкурсной документации есть фотографии дефектов в разных корпусах горбольницы, сделанные в 2018 году.