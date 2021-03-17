В начале марта горбольница заключила договор на капитальный ремонт педиатрического корпуса — строения 4 больничного комплекса на Каштановой аллее. В здании, построенном в 1966 году, заменят все инженерные коммуникации, электросети, системы вентиляции и водоснабжения, окна, двери, пройдет реконструкция внутренних помещений, крыши, лифта, фундамента и фасада. Завершить работы подрядчик — компания «РБК СтройИнвест» — должна до 10 марта 2022 года, сумма контракта — 353 миллиона рублей.
Пациентов в этом здании нет уже с прошлого года: дело в том, что контракт на ремонт 4-го корпуса и подземного перехода между другими корпусами горбольница уже заключала — в июне 2020 года с компанией «ПоинтЛайн». На работы отводился один год и 326 млн рублей, однако в ноябре договор расторгли «в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли сторон». В карточке контракта на портале госзакупок указано, что заказчик — больница — несколько раз требовал выплатить неустойку, но о ненадлежащем исполнении условий договора речь не шла. По какой именно причине договор был расторгнут, неизвестно: в «ПоинтЛайн» на вопрос «Зеленоград.ру» ответили, что расскажут об этом позднее.
В конкурсной документации есть фотографии дефектов в разных корпусах горбольницы, сделанные в 2018 году.
Основной корпус детской больницы, который расположится в здании бывшего роддома (строение 5), начнет принимать пациентов во втором квартале 2021 года, то есть не позже конца июня. Действующий педиатрический корпус (строение 4) — в 2022 году, но через сколько именно после окончания ремонта, неизвестно.
Вот что будет в новой больнице:
- впервые будет организована работа детской хирургической службы и специализированной реанимации
- появится диагностическое отделение для детей с круглосуточной лабораторией и кабинетом компьютерной томографии
- будут работать отделения педиатрии, хирургии и травматологии
- в структуре новой больницы будет инфекционное отделение с мельцеровскими боксами (решение для лечения инфекционных больных в условиях изоляции, чтобы исключить внутрибольничное заражение)
По информации департамента здравоохранения, всего для технического оснащения педиатрической службы больницы имени Кончаловского планируется закупить более 440 единиц медицинской техники: например, аппараты ультразвуковой диагностики, хирургический передвижной рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, ИВЛ, аппараты НДА, функциональные кровати.
Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу им. Башляевой — до неё около 30 километров и примерно 30 минут езды в лучшем случае.
И тут надо волевое решение, но к сожалению на такие решения чиновники стесняются, а вдруг чего.
В конце концов можно было запустить снос и строительство в рамках реновации и расширения округа в следствии строительство всё новых домов, но и тут проспали...