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Выбран новый глава Солнечногорского округа. Им стал Виктор Родионов. Он хочет «сделать лучше жизнь каждого» 12.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Солнечногорский округ возглавил Виктор Родионов. Такое решение принял совет депутатов городского округа. До этого Родионов был первым замом прежнего главы Владимира Слепцова, а после его отставки исполнял обязанности руководителя. По словам Родионова, на посту главы перед ним и его командой стоит задача «сделать жизнь каждого жителя нашего большого округа лучше».

В сообщении солнечногорской администрации указано, что депутаты выбрали главу из кандидатов, которые прошли предварительный конкурс на эту должность. Кем были другие кандидаты и сколько их было, не уточняется.

«Сделать перемены реальными мы можем только руководствуясь принципами чуткой власти нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и воплощая в жизнь национальные проекты президента Владимира Владимировича Путина», — заключил Родионов.

До работы в администрации Родионов был в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы, занимал пост главы управы района Кузьминки, руководил районами Южнопортовый и Выхино-Жулебино.

Прежний глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов объявил о своей отставке 20 февраля. Он объяснил свой уход новыми задачами, которые поставил перед ним губернатор Московской области Андрей Воробьев. «С момента моего прихода в район прошло чуть больше двух лет. Конечно же, у всех разное отношение ко мне лично и к моей работе. Но мы с командой делали всё, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее», — написал он. Слепцов поблагодарил команду администрации и местных жителей за проделанную работу и поддержку «в непростые времена» и конструктивную критику.

В опросе «Зеленоград.ру» больше половины читателей указали, что им не нравится, как развивался округ при Слепцове.

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Метки:
солнечногорский район, родионов виктор
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Обсуждение
Сергей Пшеничников
3 часа назад
Сейчас проверим, какой-такой Сухов.

Дом Пионеров отдайте детям, а то вас уже окупационной администрацией называют.
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