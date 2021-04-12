В сообщении солнечногорской администрации указано, что депутаты выбрали главу из кандидатов, которые прошли предварительный конкурс на эту должность. Кем были другие кандидаты и сколько их было, не уточняется.

«Сделать перемены реальными мы можем только руководствуясь принципами чуткой власти нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и воплощая в жизнь национальные проекты президента Владимира Владимировича Путина», — заключил Родионов.

До работы в администрации Родионов был в управах районов Рязанский и Текстильщики Москвы, занимал пост главы управы района Кузьминки, руководил районами Южнопортовый и Выхино-Жулебино.

Прежний глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов объявил о своей отставке 20 февраля. Он объяснил свой уход новыми задачами, которые поставил перед ним губернатор Московской области Андрей Воробьев. «С момента моего прихода в район прошло чуть больше двух лет. Конечно же, у всех разное отношение ко мне лично и к моей работе. Но мы с командой делали всё, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее», — написал он. Слепцов поблагодарил команду администрации и местных жителей за проделанную работу и поддержку «в непростые времена» и конструктивную критику.

В опросе «Зеленоград.ру» больше половины читателей указали, что им не нравится, как развивался округ при Слепцове.