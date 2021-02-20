Глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов ушел в отставку 20.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов объявил о своей отставке 20 февраля. Он объяснил свой уход новыми задачами, которые поставил перед ним губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обязанности главы временно будет исполнять первый зам Слепцова Виктор Родионов.

«С момента моего прихода в район прошло чуть больше двух лет. Конечно же, у всех разное отношение ко мне лично и к моей работе. Но мы с командой делали всё, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее», — написал он. Слепцов поблагодарил команду администрации и местных жителей за проделанную работу и поддержку «в непростые времена» и конструктивную критику.

Владимир Слепцов стал главой Солнечногорского округа в мае 2019 года. Его избрал совет депутатов сроком на пять лет: полномочия Слепцова истекли бы в 2024 году. Глава округа избирается депутатами из тех кандидатур, которые прошли предварительный конкурс на эту должность. По уставу округа избрание нового главы должно произойти не позднее чем через шесть месяцев после отставки Слепцова.

До Солнечногорска Слепцов работал мэром Ярославля, а до этого главой Химок.

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Метки:
солнечногорский район, выборы, слепцов владимир
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