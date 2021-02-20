Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов объявил о своей отставке 20 февраля. Он объяснил свой уход новыми задачами, которые поставил перед ним губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обязанности главы временно будет исполнять первый зам Слепцова Виктор Родионов.

«С момента моего прихода в район прошло чуть больше двух лет. Конечно же, у всех разное отношение ко мне лично и к моей работе. Но мы с командой делали всё, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее», — написал он. Слепцов поблагодарил команду администрации и местных жителей за проделанную работу и поддержку «в непростые времена» и конструктивную критику.