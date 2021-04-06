В проезде, дублирующем Панфиловский проспект по территории Северной промзоны, решили сделать трапециевидный переход, причем приподнятый над землей для большей безопасности пешеходов. О переходе возле своей проходной управу просила компания «Стелла-К».
В проезде между двумя зданиями бывших заводов есть «зебра», но здесь переходят дорогу в разных местах — где удобнее. Как следует из протокола комиссии, этот проезд входит в границы проекта будущей реконструкции Панфиловского проспекта. Это значит, что его тоже будут благоустраивать вместе с проспектом. Работы планируются в 2022—2023 годах.
Заказчик такого комплексного благоустройства — департамент капитального ремонта. Префектура попросит его включить устройство трапециевидного перехода в проект реконструкции Панфиловского проспекта.