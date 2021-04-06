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На дублере Панфиловского проспекта сделают приподнятый пешеходный переход 06.04.2021 ZELENOGRAD.RU

В проезде, дублирующем Панфиловский проспект по территории Северной промзоны, решили сделать трапециевидный переход, причем приподнятый над землей для большей безопасности пешеходов. О переходе возле своей проходной управу просила компания «Стелла-К».

В проезде между двумя зданиями бывших заводов есть «зебра», но здесь переходят дорогу в разных местах — где удобнее. Как следует из протокола комиссии, этот проезд входит в границы проекта будущей реконструкции Панфиловского проспекта. Это значит, что его тоже будут благоустраивать вместе с проспектом. Работы планируются в 2022—2023 годах.

Заказчик такого комплексного благоустройства — департамент капитального ремонта. Префектура попросит его включить устройство трапециевидного перехода в проект реконструкции Панфиловского проспекта.

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Метки:
панфиловский проспект, пешеходы, безопасность дорожного движения, внеуличный пешеходный переход, северная промзона, благоустройство
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Обсуждение
Михаил Правдолюбов
8 часов назад
А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не гордитесь..
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