Пятерых человек спасли из дыма во время пожара в 15-м микрорайоне
Пожар начался около трёх часов ночи в пятницу, 2 апреля, в корпусе 418. Горела квартира на 9-м этаже. Внутри был 63-летний мужчина. Он погиб, отравившись угарным газом.
Корпус 418
Предварительная причина пожара по данным МЧС — неосторожное обращение с огнем при курении. В итоге загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В 3:33 пожар потушили, из соседних квартир вывели четырех человек.
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