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Пожилой мужчина погиб в пожаре в 4 микрорайоне 02.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Пожар начался около трёх часов ночи в пятницу, 2 апреля, в корпусе 418. Горела квартира на 9-м этаже. Внутри был 63-летний мужчина. Он погиб, отравившись угарным газом.

Предварительная причина пожара по данным МЧС — неосторожное обращение с огнем при курении. В итоге загорелись личные вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В 3:33 пожар потушили, из соседних квартир вывели четырех человек.

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Метки:
происшествия, микрорайон 4, пожары, Корпус 418
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