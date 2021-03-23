Пожар произошёл в квартире на первом этаже пятого подъезда в корпусе 1537. В горящей квартире никого не было. А вот люди из квартир выше попросили о помощи, поскольку самостоятельно не получалось покинуть жильё. Подъезд был сильно задымлён, и они могли задохнуться.

В итоге пожарные спасли пятерых человек, один из них ребёнок. С использованием спасательных устройств и дыхательных масок пожарные вывели людей наружу.