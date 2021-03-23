Пожар произошёл в квартире на первом этаже пятого подъезда в корпусе 1537. В горящей квартире никого не было. А вот люди из квартир выше попросили о помощи, поскольку самостоятельно не получалось покинуть жильё. Подъезд был сильно задымлён, и они могли задохнуться.
В итоге пожарные спасли пятерых человек, один из них ребёнок. С использованием спасательных устройств и дыхательных масок пожарные вывели людей наружу.
Очевидец Владимир рассказал, что спецтехника не могла проехать во двор из-за припаркованных автомобилей — пришлось далеко тянуть пожарные рукава. В МЧС с сожалением отмечают, что это происходит чуть ли не в 99 процентах случаев пожара.
Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурно-оперативной части во вторник, 23 марта, в 7:25, а в 7:48 пожар полностью ликвидировали. Пожар происходил на кухне и в коридоре двухкомнатной квартиры, его площадь составила 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
За видео спасибо нашему подписчику в инстаграме @tarasovalexey1980.
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