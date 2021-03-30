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На пешеходном переходе между 19 и 20 микрорайонами поставили светофор 30.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Еще два года назад администрация школы 2045 попросила поставить светофор у «зебры» на улице Летчицы Тарасовой возле корпуса 2027. Сейчас он смонтирован, включат его в ближайшие дни — до конца недели.

По этому переходу через улицу Летчицы Тарасовой — дороге между 19 и 20 микрорайонами — дети идут в школу и детсад. Кроме того, здесь было два наезда на пешеходов — поэтому и решили сделать там светофор. Это было зафиксировано в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения от июня 2019 года. А в начале 2020-го там решили сделать экспериментальный островок безопасности в центре «зебры». Островок так и не сделали по неизвестным причинам, а светофор поставили только сейчас. Возможно, эти проекты затянулись из-за сокращения финансирования в связи с коронавирусом. Когда будет островок (и будет ли вообще), неизвестно.

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Метки:
автомобиль, пешеходы, безопасность дорожного движения, пешеходный переход, микрорайон 20, микрорайон 19, светофор, улица лётчицы тарасовой
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Обсуждение
vmp vmp
2 часа назад
Этот переход по сути состоит из двух частей, одна через Летчицы Тарасовой, вторая - через улицу 2-й Пятилетки. Светофор будет стоять только на одной части, чтобы пешеходы расслабились и выскочили под машину?
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