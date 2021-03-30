По этому переходу через улицу Летчицы Тарасовой — дороге между 19 и 20 микрорайонами — дети идут в школу и детсад. Кроме того, здесь было два наезда на пешеходов — поэтому и решили сделать там светофор. Это было зафиксировано в протоколе комиссии по безопасности дорожного движения от июня 2019 года. А в начале 2020-го там решили сделать экспериментальный островок безопасности в центре «зебры». Островок так и не сделали по неизвестным причинам, а светофор поставили только сейчас. Возможно, эти проекты затянулись из-за сокращения финансирования в связи с коронавирусом. Когда будет островок (и будет ли вообще), неизвестно.