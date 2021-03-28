Обвинение в убийстве 15-летнего зеленоградского подростка предъявили 26-летнему жителю посёлка Голубое. Теперь он официально больше не подозреваемый, а обвиняемый. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, то есть он отправился в сизо.
Дело возбудили по первой части статьи об убийстве (105 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Более строгое наказание, в частности пожизненное заключение, предусмотрено второй частью. В неё входит убийство, совершённое с особой жестокостью. Убийца нанёс ребёнку около 40 ударов ножом. Возможно, это не считается «особой жестокостью» или, возможно, обвинение в ходе следствия ещё изменят.
Утром 26 марта появилась ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на розыск пропавшего 15-летнего Фёдора Б. После этого очевидец сообщил, что видел подростка накануне около пяти-шести вечера в автобусе в сопровождении взрослого мужчины: они сели на 495-й в Крюково и доехали до конечной остановки в Голубом. А через несколько часов после этого сообщения, около полудня в пятницу, стало известно, что мальчика нашли мёртвым в квартире местного жителя.
По данным следствия, Фёдор познакомился со своим будущим убийцей на автобусной остановке. Тот позвал его в гости к себе в квартиру под предлогом совместного времяпрепровождения. Следствие не уточняет, какого.
«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Приискав нож, мужчина нанёс потерпевшему около 38 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения подросток скончался на месте», — сообщает областное следственное управление.
По подозрению в убийстве зеленоградского школьника полиция объявила в пятницу в розыск 26-летнего Константина Павлова. В тот же день его задержали в городе Александрове Владимирской области, где мужчина решил после убийства скрыться на своей даче. Поняв, что попался, Павлов предпринял попытку суицида. Сотрудники полиции не дали ему завершить задуманное, медики оказали первую помощь, и подозреваемого (на тот момент) доставили к следователю.
С участием Павлова следователь и криминалист проверили его показания на месте и провели несколько допросов. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая экспертизы. Расследование ведёт солнечногорский следственный отдел СК.
Известно, что ранее Павлов неоднократно судим. В частности, его судили за нанесение тяжких телесных повреждений, также несколько лет назад суд назначал ему принудительное лечение.
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