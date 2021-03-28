Убийце зеленоградского подростка предъявили обвинение 28.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Обвинение в убийстве 15-летнего зеленоградского подростка предъявили 26-летнему жителю посёлка Голубое. Теперь он официально больше не подозреваемый, а обвиняемый. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, то есть он отправился в сизо.

Дело возбудили по первой части статьи об убийстве (105 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Более строгое наказание, в частности пожизненное заключение, предусмотрено второй частью. В неё входит убийство, совершённое с особой жестокостью. Убийца нанёс ребёнку около 40 ударов ножом. Возможно, это не считается «особой жестокостью» или, возможно, обвинение в ходе следствия ещё изменят.

Утром 26 марта появилась ориентировка поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на розыск пропавшего 15-летнего Фёдора Б. После этого очевидец сообщил, что видел подростка накануне около пяти-шести вечера в автобусе в сопровождении взрослого мужчины: они сели на 495-й в Крюково и доехали до конечной остановки в Голубом. А через несколько часов после этого сообщения, около полудня в пятницу, стало известно, что мальчика нашли мёртвым в квартире местного жителя.

По данным следствия, Фёдор познакомился со своим будущим убийцей на автобусной остановке. Тот позвал его в гости к себе в квартиру под предлогом совместного времяпрепровождения. Следствие не уточняет, какого.

«В какой-то момент у обвиняемого возник умысел на убийство подростка. Приискав нож, мужчина нанёс потерпевшему около 38 ножевых ударов в область туловища и конечностей. От ранения подросток скончался на месте», — сообщает областное следственное управление.

По подозрению в убийстве зеленоградского школьника полиция объявила в пятницу в розыск 26-летнего Константина Павлова. В тот же день его задержали в городе Александрове Владимирской области, где мужчина решил после убийства скрыться на своей даче. Поняв, что попался, Павлов предпринял попытку суицида. Сотрудники полиции не дали ему завершить задуманное, медики оказали первую помощь, и подозреваемого (на тот момент) доставили к следователю.

С участием Павлова следователь и криминалист проверили его показания на месте и провели несколько допросов. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая экспертизы. Расследование ведёт солнечногорский следственный отдел СК.

Известно, что ранее Павлов неоднократно судим. В частности, его судили за нанесение тяжких телесных повреждений, также несколько лет назад суд назначал ему принудительное лечение.

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
убийство, павлов константин
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Лёд на парковках в 14-м и 18-м микрорайонах убрали после обращения местных жителей в редакцию «Зеленоград.ру» Новости
Убийце зеленоградского подростка предъявили обвинение Новости
Отделение «Городских проектов» открылось в Зеленограде. Его возглавил экс-кандидат в мундепы Илья Селиверстов. Мы с ним поговорили Истории
Зеленоградскую больницу обвинили в легализации более 900 мигрантов. Департамент здравоохранения заявил, что это была просто временная регистрация пациентов Новости
Два зеленоградских школьника пострадали на уличных тренажёрах. Одному ребёнку отрезало палец Истории
Управа Крюково арендовала для врачей машину с водителем, чтобы ездить на вызовы. Объясняя эту закупку, чиновники совсем запутались Истории
Тренер Сергей Семайкин о ЛФК и каратэ для особенных детей. Разные случаи из практики и полезные советы родителям Партнерский материал
Заработал лифт в надземном переходе через Савелкинский проезд Новости
Представлен проект «культурно-досугового» центра напротив 14-го микрорайона. А может быть там будет медцентр Новости
Проезд в «Ласточках-экспрессах» теперь можно оплатить на турникете картой или телефоном Новости
Булгаковские места вокруг Зеленограда: Кутузовские дачники и «благоуханное лето» 1926 года Истории
Бульвар в глубине 11-го микрорайона ждет масштабное благоустройство. Началась разработка концепции Новости
Река Сходня возле Школьного озера запахла моющими средствами. Сбросы в нее продолжаются годами, а виновных найти не могут Новости
Большинство жителей высказались против строительства регбийного стадиона рядом с их двором. Но всем наплевать: от управы до депутата. Кажется, у каждого есть личный интерес игнорировать мнения людей Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Бизнес-центр «Серебряный кит» на улице Гоголя — что внутри? Партнерский материал
«Сады лишними не бывают». Два года длится ремонт в детском саду 9 микрорайона — сроки окончания неизвестны Истории
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Электросчетчики бесплатно заменят до конца года в 220 домах. Вот адреса и график работ Новости
Микрорайон почти на тысячу человек в Брехово достроят к концу следующего года. Прежний застройщик обанкротился Новости
Симфоническая сказка «Черная курица» — 11 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы Новости
Как тротуар для пешеходов превратился в дорогу для машин. Непродуманное строительство в 3-м микрорайоне привело к транспортному коллапсу Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру