Обвинение в убийстве 15-летнего зеленоградского подростка предъявили 26-летнему жителю посёлка Голубое. Теперь он официально больше не подозреваемый, а обвиняемый. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, то есть он отправился в сизо.

Дело возбудили по первой части статьи об убийстве (105 УК РФ), которая предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Более строгое наказание, в частности пожизненное заключение, предусмотрено второй частью. В неё входит убийство, совершённое с особой жестокостью. Убийца нанёс ребёнку около 40 ударов ножом. Возможно, это не считается «особой жестокостью» или, возможно, обвинение в ходе следствия ещё изменят.