Сотрудники полиции и врачи больницы им. Кончаловского в Зеленограде занимались фиктивной постановкой мигрантов на учет. Они якобы указывали этих людей как проходящих лечение в больнице и таким образом легализовали как минимум 906 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, фиктивная постановка на временный миграционный учет продолжалась с 12 января по 31 декабря 2019 года. Сейчас возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (по статье 322.3 УК РФ). Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же период.

В департаменте здравоохранения отрицают эти обвинения и указывают, что к ним сведения о возбуждении уголовного дела не поступали. В ведомстве заявили, что сотрудники горбольницы помогают мигрантам в лечении, а на время их пребывания в медучреждении им делается временная регистрация.

Процесс выстроен так, передает ТАСС слова пресс-службы департамента:

при поступлении в больницу иностранных пациентов им делают копии паспорта и миграционной карты

заполняется «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»

больница уведомляет местный отдел миграционного учета, предоставляет в МФЦ копии документов для постановки иностранных граждан на временный учет на период стационарного лечения.

Этот период составляет семь дней и при необходимости дальнейшего лечения может быть продлен.