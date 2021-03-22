У корпуса 469 загорелся мусор в пластиковом контейнере. Огонь уничтожил один бак полностью, у второго расплавилась боковая сторона. Возгорание произошло 20 марта, сообщили в МЧС. Официально вероятная причина — неосторожное обращение с огнем. Чтобы возбудить дело о поджоге, нужно заявление об ущербе, который здесь очевидно есть.
Пострадавшие контейнеры не для крупногабаритного мусора, а обычные пластиковые. Это важно, потому что ранее компания «МСК-НТ» (балансодержатель мусорных контейнеров) отказывалась обращаться в полицию по поводу частых пожаров на мусорных площадках, считая, что ущерба ей это не причиняет. Мотивация компании в этом случае такова: покраска обгоревших металлических контейнеров стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях. Сейчас же оба бака выведены из строя и ущерб очевиден. Редакция «Зеленоград.ру» запросит «МСК-НТ», будет ли компания настаивать на расследовании пожара.
Пожары на мусорных площадках происходят регулярно. Сам по себе мусор не загорается: одни контейнеры поджигают специально, в другие прохожие могут бросать окурки. Но виновных не находят, потому что почти не ищут. Около года назад префект приказал расследовать каждый случай пожара на мусорных площадках и передавать материалы в полицию. Спустя три месяца выяснилось, что его решение фактически саботировали.
В феврале в префектуре снова обратили внимание, что в мусорных контейнерах в 10, 11 и 12 микрорайонах произошло около десяти умышленных поджогов мусора всего за несколько дней. Из-за этого сотрудники управы вместе с полицией начали расследование, чтобы выяснить личность злоумышленника. О его результатах пока неизвестно.
«Зеленоград.ру» проводит исследование среди своих читателей, чтобы понять, в частности, какие проблемы на контейнерных площадках мешают людям сортировать мусор.
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