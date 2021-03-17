Мастер-классы, уличные спектакли, выставка и крымские товары — такую программу запланировали на бульваре в течение четырех дней, с 18 по 21 марта. В этом году из-за эпидемии тематического фестиваля не будет, но семилетие возвращения Крыма в состав Российской Федерации все-таки отметят.

«В Зеленограде запланированы тематические мастер-классы, традиционная кухня, ознакомление с историей полуострова», сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении «Московские ярмарки», которое организует городские фестивали. Точного расписания мероприятий пока нет.

Также в течение каждого дня планируются театральные представления: в специальном «Домике театра» спектакли покажут московские театры «Пульсар», «ЗаУглом», «ДаМы» и другие. Гостям расскажут о легендах Крыма, национальных костюмах, прочитают старые крымские сказки.

В учреждении отметили, что это не фестиваль, в этом году всё представлено в камерном варианте. Городские фестивали закончились год назад — с началом карантина. Мэрия пока их не возобновляет.