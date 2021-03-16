Кафе «Времена года» с «домашними ценами» открылось в МЖК 16.03.2021 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 533 открылось домашнее кафе «Времена года» (Seasons cafe) с европейской кухней, пиццей и игровой зоной для детей. Время работы: с 9 до 21 часа. Новое кафе расположилось на месте кафе «Питер». Все окна в кафе подсвечены разным цветом, в тон времени года.

В кафе сообщили «Зеленоград.ру», что это домашнее кафе и «цены очень домашние». Пицца «Маргарита» здесь стоит 450 рублей (500 грамм), «Четыре сыра» — 640, паста карбонара — 370 рублей. Также в меню есть сэндвичи (200-490 рублей), блины (120-270 рублей), завтраки (от 160 рублей), супы (например, борщ — 250 рублей), горячие блюда (например, мясо по-французски — 320 рублей), десерты (тирамису — 190). Чашка капуччино стоит 150 рублей. Полностью меню есть в аккаунте кафе в инстаграме.

По МЖК работает доставка при сумме заказа от 500 рублей, в дальнейшем зону доставки планируют расширить. Доставка работает с 9:00 до 20:30, среднее время доставки — 30-40 минут. Сделать заказ и уточнить информацию о работе кафе можно по телефону 8-926-448-00-82.

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Метки:
рестораны и кафе, мжк (микрорайон 5а), новое место, Времена года
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