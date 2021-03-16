В корпусе 533 открылось домашнее кафе «Времена года» (Seasons cafe) с европейской кухней, пиццей и игровой зоной для детей. Время работы: с 9 до 21 часа. Новое кафе расположилось на месте кафе «Питер». Все окна в кафе подсвечены разным цветом, в тон времени года.