Подготовительные работы у станции Крюково уже начались, а генподрядчик масштабной реконструкции определился только сейчас. Это группа компаний «1520», проектировавшая и строившая, в числе прочего, инфраструктуру и новые платформы на МЦД-1 и МЦД-2. В Зеленограде ей предстоит перестроить всю станцию Крюково для запуска МЦД-3.

ООО «Объединенная строительная компания 1520» была одним из двух участников тендера на выполнение строительно-монтажных работ на МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и снизила стартовую цену 2,6 миллиарда рублей до 2,4 млрд. Второй участник в документах тендера не указан, он предложил точно такую же (до копеек) цену, но победителем стало «1520».

Группа компаний «1520» — российский производственно-строительный холдинг, занятый в сфере проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры. ООО «ОСК 1520» входит в его строительный дивизион. «1520» в названии компании — это ширина стандартной железнодорожной колеи в России.

По данным системы «Контур-фокус» гендиректор и основной акционер группы — Алексей Крапивин, сын бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. В 2015 году Якунин ушел с поста, а старший Крапивин скончался, но «1520» по-прежнему остается ключевым подрядчиком РЖД. Участвовал и участвует в крупных инфраструктурных проектах — Московских центральных диаметрах, реконструкцией железных дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, модернизацией инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, метрополитене. В 2018 году группа возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

Второй учредитель «1520» Борис Ушерович с 2019 года находится в розыске по делу о даче взятки бывшему полковнику-миллиардеру МВД Дмитрию Захарченко (ныне осужденному).

По условиям тендера по МЦД-3 (Ленинградско-Казанский диаметр), работы будут вестись на станциях Крюково и Раменское.