Станцию Крюково будет реконструировать крупнейший строительный подрядчик РЖД 09.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Подготовительные работы у станции Крюково уже начались, а генподрядчик масштабной реконструкции определился только сейчас. Это группа компаний «1520», проектировавшая и строившая, в числе прочего, инфраструктуру и новые платформы на МЦД-1 и МЦД-2. В Зеленограде ей предстоит перестроить всю станцию Крюково для запуска МЦД-3.

ООО «Объединенная строительная компания 1520» была одним из двух участников тендера на выполнение строительно-монтажных работ на МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и снизила стартовую цену 2,6 миллиарда рублей до 2,4 млрд. Второй участник в документах тендера не указан, он предложил точно такую же (до копеек) цену, но победителем стало «1520».

Группа компаний «1520» — российский производственно-строительный холдинг, занятый в сфере проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры. ООО «ОСК 1520» входит в его строительный дивизион. «1520» в названии компании — это ширина стандартной железнодорожной колеи в России.

По данным системы «Контур-фокус» гендиректор и основной акционер группы — Алексей Крапивин, сын бывшего советника экс-главы РЖД Владимира Якунина. В 2015 году Якунин ушел с поста, а старший Крапивин скончался, но «1520» по-прежнему остается ключевым подрядчиком РЖД. Участвовал и участвует в крупных инфраструктурных проектах — Московских центральных диаметрах, реконструкцией железных дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, модернизацией инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, метрополитене. В 2018 году группа возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

Второй учредитель «1520» Борис Ушерович с 2019 года находится в розыске по делу о даче взятки бывшему полковнику-миллиардеру МВД Дмитрию Захарченко (ныне осужденному).

По условиям тендера по МЦД-3 (Ленинградско-Казанский диаметр), работы будут вестись на станциях Крюково и Раменское.

Читайте также
Как изменится станция Крюково после реконструкции — подробное описание проекта: трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, станция крюково, мцд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Не рекомендовано к учету». Как мэрия под видом борьбы с эпидемией убила публичные слушания, переведя их в онлайн Истории
Финальный матч на Кубок Зеленограда по мини-футболу — 11 марта в ФОК «Рекорд» Афиша
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Пожилая женщина получила сильные ожоги во время пожара в квартире в 1-м микрорайоне Новости
Как разболтанный винтик в дверях электричек становится причиной гибели пассажиров. А виноватыми назначают машинистов Истории
На время капремонта поликлиники в 9-м микрорайоне пациентам придется ездить в другие районы. Как поменяют маршруты автобусов? Ответы
Пропал 31-летний зеленоградец Николай Дудников. Помогите найти Новости
Трактор въехал ковшом в легковушку на перекрестке в 9-м микрорайоне. Водитель чудом не пострадал Новости
Возле «Зеленопарка» появилась зона завершения поездки каршеринга «Делимобиль» Новости
Бар на Яблоневой аллее решил проблему с ночным шумом, который мешал спать 3-му микрорайону. Некоторые местные жители считают иначе Истории
Право построить спорткомплекс в 18-м микрорайоне получил предприниматель из Чечни Новости
Несколько деревьев подожгли в лесу 11 микрорайона. Чиновники считают, что ущерба нет Новости
Архитектор Борис Оськин — забытое имя. Человек, который нарисовал Зеленоград по образам городов Японии и Бразилии Истории
Бутик сладостей «В шоколаде» разыгрывает торт для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
Универмаг «Зеленоград» проработает еще пару месяцев и закроется. Вместо него, возможно, откроется «Ашан» Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили на порядок дешевле претензий основного кредитора. Его продадут на торгах, а здания снесут Новости
На пересечении Ленинградского и Международного шоссе построят новые съезды. Раньше говорили только о ремонте моста Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру