На 85 станциях метро установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, скопления людей и «праздношатания». Жители Зеленограда, приезжающие в Москву, смогут попасть в их объективы на станциях «Ховрино», «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская» и «Сходненская» — на них будет по три-пять таких экранов.

Мэрия готовы выделить на это 932,3 млн рублей. В «Московском метрополитене» сообщили «Коммерсанту», что экраны (всего их будет 316) нужны для сообщения об экстренных ситуациях, изменениях в расписании, новых сервисах, а также показа справочной информации и рекламы. В учреждении заявили, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

В то же время в техническом задании указано, что камеры должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении и поддерживать интеллектуальные модули, среди которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления. Доступ к этим данным получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Работы по установке экранов подрядчик должен завершить в декабре. Аукцион был объявлен еще в сентябре 2020 года, но срок окончания подачи заявок все время переносился, потенциальные поставщики жаловались, что теряют деньги из-за этого. Заказчик — метрополитен — объяснений по этому поводу не дал.