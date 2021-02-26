На станциях метро «Ховрино», «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская» и «Сходненская» установят камеры для наблюдения за поведением пассажиров 26.02.2021 ZELENOGRAD.RU

На 85 станциях метро установят специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Они смогут распознавать, например, быстрые движения, скопления людей и «праздношатания». Жители Зеленограда, приезжающие в Москву, смогут попасть в их объективы на станциях «Ховрино», «Речной вокзал», «Петровско-Разумовская» и «Сходненская» — на них будет по три-пять таких экранов.

Мэрия готовы выделить на это 932,3 млн рублей. В «Московском метрополитене» сообщили «Коммерсанту», что экраны (всего их будет 316) нужны для сообщения об экстренных ситуациях, изменениях в расписании, новых сервисах, а также показа справочной информации и рекламы. В учреждении заявили, что видеокамеры не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

В то же время в техническом задании указано, что камеры должны иметь автофокус, снимать в высоком разрешении и поддерживать интеллектуальные модули, среди которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления. Доступ к этим данным получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Работы по установке экранов подрядчик должен завершить в декабре. Аукцион был объявлен еще в сентябре 2020 года, но срок окончания подачи заявок все время переносился, потенциальные поставщики жаловались, что теряют деньги из-за этого. Заказчик — метрополитен — объяснений по этому поводу не дал.

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Мэрия активно развивает в метро систему видеонаблюдения. В июле 2020 года метрополитен проводил закупку на 1,4 млрд рублей для оснащение четверти всех вагонов камерами с системой распознавания лиц. Осенью началось тестирование системы оплаты проезда с помощью сканирования лица. Предполагается, что видеонаблюдение поможет также отслеживать загруженность поездов: информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать более свободные вагоны.

В Москве, по данным мэрии, установлено около 200 тысяч камер видеонаблюдения — на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных (ЕЦХД). Оттуда ее запрашивают ведомства. В департаменте информационных технологий уверяют, что доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств.

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказывал «Коммерсанту», что на черном рынке за 30 тысяч рублей можно купить аккаунты, предоставляющие доступ к ЕЦХД, где можно просматривать как текущую картинку, так и записи с камер. Источник издания отмечает, что столичные камеры видеонаблюдения защищены слабо и доступ к ним может получить фактически любой человек, «занимающийся взломом на самом примитивном уровне».

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Метки:
метрополитен, камеры видеонаблюдения, защита персональных данных
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