3
В туалетах ТЦ «Панфиловский» есть камеры видеонаблюдения. Это вообще нормально? 14.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Камеры в мужском туалете ТЦ «Панфиловский» заметил читатель «Зеленоград.ру». Он разместил видеозапись с ними в твитере, упомянув МВД и сам торговый центр с вопросом, законно ли это, однако ответов так и не получил. Узнали, что по этому поводу думают юристы и администрация ТЦ.

Администрация ТЦ: с помощью камеры неоднократно задерживали нарушителей

По словам автора видео, у раковин в туалете висит предупреждение о съемке. Представитель администрации «Панфиловского» отказался отвечать на вопросы, настоящие ли там камеры или муляжи, как давно они установлены, каков их угол обзора и ведется ли видеосъемка в женском туалете. По его мнению, эти вопросы некорректны, так как позволят другим людям в будущем, учитывая эти знания, совершить какое-либо правонарушение.

«Это вопросы безопасности торгового центра. Мы все требования законодательства соблюдаем. [В случае происшествий] мы неоднократно ловили… даже не знаю, как назвать эту категорию граждан. К счастью, не все посетители такие, но есть категории граждан, которых мы неоднократно совместно с полицией задерживали благодаря этим камерам», — сказал он.

По словам представителя ТЦ, к ним уже поступали жалобы от посетителей по поводу этих камер. На них администрация отвечала письменно: всем, кто также недоволен видеосъемкой, предлагают подавать письменные претензии.

В других торговых центрах тоже есть камеры в туалетах

В 2018 и 2019 годах разные люди фотографировали камеры, установленные также в туалетах ТЦ «Иридиум» и «Мега Химки».

У юристов разные мнения

Съемка в общественных туалетах однозначно запрещена, как и в примерочных, утверждала юрист по информационной безопасности Алена Геращенко в разборе для «Тинькоф журнала». Это не общественные места, так как в них не может одновременно находиться много народа. Съемка в таких местах — это нарушение неприкосновенности частной жизни (по части 1 статьи 23 Конституции РФ, статье 152.2 Гражданского кодекса и статье 8 Европейской конвенции по правам человека). Геращенко утверждает, что ни владелец ТЦ, ни арендатор площади в торговом центре не могут устанавливать камеры в кабинке туалета или примерочной ни явно, ни под прикрытием.

Адвокат Владимир Постанюк рассказал «Газете.Ru», что закона, прямо регламентирующего установку видеокамер в туалетах, в России нет, но видеонаблюдение в туалете, по его словам, представляет собой сбор информации о частной жизни гражданина — и потому является незаконным. По его мнению, если владельцы хотят проследить за порядком в кабинках, то единственный не нарушающий права человека вариант — установить камеры перед входом в уборную.

Также существует мнение, что под этот запрет попадет не вся комната туалета, а только сами кабинки: зона с раковинами может сниматься, если посетителей уведомляет об этом соответствующая табличка. В ТЦ «Панфиловский» камера как раз расположена сразу над входной дверью напротив раковин.

После скандала с найденными камерами в туалете мурманского ТЦ уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов посчитал, что ничего страшного в этом нет. Администрация ТЦ тогда заверяла, что справляющего нужду человека на записи скрывает некий черный прямоугольник. «Если на видеозаписи видны обнаженные части тела человека, это является нарушением. Если человек во время отправления естественных надобностей не просматривается, а видеокамера установлена с целью соблюдения порядка, это не является нарушением прав человека», — считает омбудсмен.

В 2019 году в пресс-службе столичного метрополитена признали, что абсолютно все туалеты подземки оснащены камерами, но они выключаются, когда человек находится в кабинке. «Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — объяснили в метро РИА «Новости».

Куда жаловаться?

Алена Геращенко составила также список инстанций, куда можно жаловаться в случае обнаружения камер:

  • Владельцу ТЦ. В претензии укажите, что камеры в таких местах нарушают ваше право на неприкосновенность частной жизни. Потребуйте демонтировать камеры и удалить видеозаписи с вашим изображением
  • В Роскомнадзор (можно подать электронно). В форме укажите свои ФИО, адрес электронной почты и регион, в котором вы заметили незаконное видеонаблюдение. В тексте обращения сошлитесь на нарушение вашего права на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Конституцией, Гражданским кодексом и Европейской конвенцией по правам человека. В качестве доказательства нарушения приложите письменную претензию к владельцу ТЦ или магазина и ответ на нее, если он был
  • В прокуратуру. Подать жалобу можно электронно на сайте прокуратуры своего региона. Прокурор должен будет провести проверку в отношении ТЦ и, если выявит нарушение, обяжет демонтировать видеокамеры и удалить видеозаписи
  • В полицию. Подавайте письменное заявление о преступлении, просите возбудить уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»

Читайте также
Мэрия будет следить за москвичами по их смартфонам. Оборудование поставят на остановках общественного транспорта
Нужно ли ставить камеры в туалетах торговых центров?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 259 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
камеры видеонаблюдения, Торговый комплекс "Панфиловский"
Реклама
Реклама
Обсуждение
Свити ***
Вчера, 15:14
Давно не была в Панфиловском, но ранее там в женском туалете был пол фактически зеркальный. А т.к. стены кабинок не до пола, то видно что происходит в соседней кабинке - вид снизу так сказать...Для извращенцев...а они еще нам про камеры сказки рассказывают...
Майкл Маерс
Вчера, 17:01
Чё только заметили?Я уже давно в Иридиуме,в сортире на втором этаже в камеру наблюдения фак показываю или голую жопу со словами "Поцелуйте меня в жопу!".Правда не знаю аудио запись там идёт или нет.
A T
6 часов назад
ТЦ? Это, наверное, в честь старой недоброй традиции, типа, от тебя не убудет, ишь цаца какая. Вспомните школьные туалеты, например, в 90-х - начале 2000-х, только без камер. Как у нас было, например, - 3 кабинки, одна из них даже с дверью, но не запиралась. Все щемились в учительский.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Карусели на площади Юности и в 16-м микрорайоне не будут работать в новогодние каникулы. Потому что эпидемия. При этом соседние катки открыты Новости
«Жилищник» наказал рабочих, виновных в падении ребенка между этажами. Но свою вину не признал и зачем-то оспорил штраф в 300 тысяч Новости
«Предотвратить невозможно, следить нецелесообразно». Почему до сих пор не поймали загрязнителей зеленоградских рек (а могли бы) Истории
Мэрия ищет жалобы на неприятные запахи в соцсетях, а потом может выслать беспилотник (а может и нет). Вот как это работает Истории
Автомобиль сбил у вокзала переходившего на «красный» пешехода. Юноша в коме Новости
Волонтеры запустили сбор средств для пункта приема вторсырья. Сколько они зарабатывают на нашем мусоре и зачем нужны, если есть синие баки во дворах? Истории
Где бесплатно привить домашних животных от бешенства в Зеленограде. Адреса и расписание Ответы
В туалетах ТЦ «Панфиловский» есть камеры видеонаблюдения. Это вообще нормально? Ответы
Работникам торговли, услуг и культуры разрешили вакцинироваться от ковида Новости
Строительство нового жилья в МЖК отложили из-за близости к Шереметьево Новости
Предельно допустимая концентрация оксидов азота превышена в Зеленограде уже неделю Новости
Пекарня-кондитерская «Тортилла» в 17 микрорайоне — Что внутри? партнерский материал
Представлен проект канатной дороги между «Речным вокзалом» и «Сходненской». Теперь понятно, как пересаживаться на неё с метро или 400-го автобуса Новости
Трёхлетнюю девочку, выжившую в прошлогоднем смертельном ДТП, суд признал потерпевшей. Теперь виновнику предъявлены иски на 10 миллионов Новости
Кулинария «Брецель» открылась в 14 микрорайоне Новости
Мэрия вернулась к планам построить в 18-м микрорайоне спортивный комплекс. Только теперь без бассейна — вместо него будет гараж Новости
История деревни Назарьево — глава 2: из крестьян в мебельщики, колхоз на бумаге, электростанция на Сходне, жизнь в деревне и её исчезновение Истории
Как кассир «Пятерочки» ищет покупателя, который дал ему фальшивые деньги, а руководство просит забрать заявление из полиции Истории
В Андреевке началась вакцинация от ковида Новости
Льготного проезда по М-11 пока не будет. Предложение об этом зеленоградского депутата не прошло в бюджет Москвы (который он в итоге поддержал) Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру