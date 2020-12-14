Камеры в мужском туалете ТЦ «Панфиловский» заметил читатель «Зеленоград.ру». Он разместил видеозапись с ними в твитере, упомянув МВД и сам торговый центр с вопросом, законно ли это, однако ответов так и не получил. Узнали, что по этому поводу думают юристы и администрация ТЦ.
По словам автора видео, у раковин в туалете висит предупреждение о съемке. Представитель администрации «Панфиловского» отказался отвечать на вопросы, настоящие ли там камеры или муляжи, как давно они установлены, каков их угол обзора и ведется ли видеосъемка в женском туалете. По его мнению, эти вопросы некорректны, так как позволят другим людям в будущем, учитывая эти знания, совершить какое-либо правонарушение.
«Это вопросы безопасности торгового центра. Мы все требования законодательства соблюдаем. [В случае происшествий] мы неоднократно ловили… даже не знаю, как назвать эту категорию граждан. К счастью, не все посетители такие, но есть категории граждан, которых мы неоднократно совместно с полицией задерживали благодаря этим камерам», — сказал он.
По словам представителя ТЦ, к ним уже поступали жалобы от посетителей по поводу этих камер. На них администрация отвечала письменно: всем, кто также недоволен видеосъемкой, предлагают подавать письменные претензии.
В 2018 и 2019 годах разные люди фотографировали камеры, установленные также в туалетах ТЦ «Иридиум» и «Мега Химки».
Съемка в общественных туалетах однозначно запрещена, как и в примерочных, утверждала юрист по информационной безопасности Алена Геращенко в разборе для «Тинькоф журнала». Это не общественные места, так как в них не может одновременно находиться много народа. Съемка в таких местах — это нарушение неприкосновенности частной жизни (по части 1 статьи 23 Конституции РФ, статье 152.2 Гражданского кодекса и статье 8 Европейской конвенции по правам человека). Геращенко утверждает, что ни владелец ТЦ, ни арендатор площади в торговом центре не могут устанавливать камеры в кабинке туалета или примерочной ни явно, ни под прикрытием.
Адвокат Владимир Постанюк рассказал «Газете.Ru», что закона, прямо регламентирующего установку видеокамер в туалетах, в России нет, но видеонаблюдение в туалете, по его словам, представляет собой сбор информации о частной жизни гражданина — и потому является незаконным. По его мнению, если владельцы хотят проследить за порядком в кабинках, то единственный не нарушающий права человека вариант — установить камеры перед входом в уборную.
Также существует мнение, что под этот запрет попадет не вся комната туалета, а только сами кабинки: зона с раковинами может сниматься, если посетителей уведомляет об этом соответствующая табличка. В ТЦ «Панфиловский» камера как раз расположена сразу над входной дверью напротив раковин.
После скандала с найденными камерами в туалете мурманского ТЦ уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов посчитал, что ничего страшного в этом нет. Администрация ТЦ тогда заверяла, что справляющего нужду человека на записи скрывает некий черный прямоугольник. «Если на видеозаписи видны обнаженные части тела человека, это является нарушением. Если человек во время отправления естественных надобностей не просматривается, а видеокамера установлена с целью соблюдения порядка, это не является нарушением прав человека», — считает омбудсмен.
В 2019 году в пресс-службе столичного метрополитена признали, что абсолютно все туалеты подземки оснащены камерами, но они выключаются, когда человек находится в кабинке. «Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — объяснили в метро РИА «Новости».
Алена Геращенко составила также список инстанций, куда можно жаловаться в случае обнаружения камер:
- Владельцу ТЦ. В претензии укажите, что камеры в таких местах нарушают ваше право на неприкосновенность частной жизни. Потребуйте демонтировать камеры и удалить видеозаписи с вашим изображением
- В Роскомнадзор (можно подать электронно). В форме укажите свои ФИО, адрес электронной почты и регион, в котором вы заметили незаконное видеонаблюдение. В тексте обращения сошлитесь на нарушение вашего права на неприкосновенность частной жизни, гарантированного Конституцией, Гражданским кодексом и Европейской конвенцией по правам человека. В качестве доказательства нарушения приложите письменную претензию к владельцу ТЦ или магазина и ответ на нее, если он был
- В прокуратуру. Подать жалобу можно электронно на сайте прокуратуры своего региона. Прокурор должен будет провести проверку в отношении ТЦ и, если выявит нарушение, обяжет демонтировать видеокамеры и удалить видеозаписи
- В полицию. Подавайте письменное заявление о преступлении, просите возбудить уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»