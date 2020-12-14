У юристов разные мнения

Съемка в общественных туалетах однозначно запрещена, как и в примерочных, утверждала юрист по информационной безопасности Алена Геращенко в разборе для «Тинькоф журнала». Это не общественные места, так как в них не может одновременно находиться много народа. Съемка в таких местах — это нарушение неприкосновенности частной жизни (по части 1 статьи 23 Конституции РФ, статье 152.2 Гражданского кодекса и статье 8 Европейской конвенции по правам человека). Геращенко утверждает, что ни владелец ТЦ, ни арендатор площади в торговом центре не могут устанавливать камеры в кабинке туалета или примерочной ни явно, ни под прикрытием.

Адвокат Владимир Постанюк рассказал «Газете.Ru», что закона, прямо регламентирующего установку видеокамер в туалетах, в России нет, но видеонаблюдение в туалете, по его словам, представляет собой сбор информации о частной жизни гражданина — и потому является незаконным. По его мнению, если владельцы хотят проследить за порядком в кабинках, то единственный не нарушающий права человека вариант — установить камеры перед входом в уборную.

Также существует мнение, что под этот запрет попадет не вся комната туалета, а только сами кабинки: зона с раковинами может сниматься, если посетителей уведомляет об этом соответствующая табличка. В ТЦ «Панфиловский» камера как раз расположена сразу над входной дверью напротив раковин.

После скандала с найденными камерами в туалете мурманского ТЦ уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Шилов посчитал, что ничего страшного в этом нет. Администрация ТЦ тогда заверяла, что справляющего нужду человека на записи скрывает некий черный прямоугольник. «Если на видеозаписи видны обнаженные части тела человека, это является нарушением. Если человек во время отправления естественных надобностей не просматривается, а видеокамера установлена с целью соблюдения порядка, это не является нарушением прав человека», — считает омбудсмен.

В 2019 году в пресс-службе столичного метрополитена признали, что абсолютно все туалеты подземки оснащены камерами, но они выключаются, когда человек находится в кабинке. «Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов», — объяснили в метро РИА «Новости».