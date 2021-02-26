Утром 26 февраля на участке Тверь — Москва по техническим причинам с 6:22 задерживается ряд пригородных поездов. Время задержки составляет от 7 до 45 минут, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

По данным сервиса Яндекс.Расписание, с опозданием ушли следующие поезда:

6701 Тверь-Москва — на 10 минут позже

6507 Клин-Москва — на 3 минуты

6509 Клин-Москва — на 2 минуты

6101 Крюково-Москва — на 2 минуты

6601 Конаково-Москва — на 47 минут

6703 Тверь-Москва — на 33 минуты

6311 Крюково-Москва — на 4 минуты

7941 Клин-Москва — на 33 минуты

6313 Крюково-Москва — на 3 минуты

7901 Тверь-Москва — на 29 минут

6315 Крюково-Москва — на 6 минут

7535 Крюково-Москва — на 22 минуты

6511 Клин-Москва — на 25 минут

6401 Подсолнечная-Москва — на 27 минут

6317 Крюково-Москва — на 4 минуты

7537 Крюково-Москва — на 13 минут

6513 Клин-Москва — на 24 минуты

6319 Крюково-Москва — на 14 минут

6603 Конаково-Москва — на 18 минут

7539 Крюково-Москва — на 9 минут

С 7:50 до 8:20 поезда на Москву шли без опозданий. В чем причина их задержки, в МТППК не сообщили.