Утренние электрички на Москву шли с задержкой до 50 минут 26.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Утром 26 февраля на участке Тверь — Москва по техническим причинам с 6:22 задерживается ряд пригородных поездов. Время задержки составляет от 7 до 45 минут, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

По данным сервиса Яндекс.Расписание, с опозданием ушли следующие поезда:

  • 6701 Тверь-Москва — на 10 минут позже
  • 6507 Клин-Москва — на 3 минуты
  • 6509 Клин-Москва — на 2 минуты
  • 6101 Крюково-Москва — на 2 минуты
  • 6601 Конаково-Москва — на 47 минут
  • 6703 Тверь-Москва — на 33 минуты
  • 6311 Крюково-Москва — на 4 минуты
  • 7941 Клин-Москва — на 33 минуты
  • 6313 Крюково-Москва — на 3 минуты
  • 7901 Тверь-Москва — на 29 минут
  • 6315 Крюково-Москва — на 6 минут
  • 7535 Крюково-Москва — на 22 минуты
  • 6511 Клин-Москва — на 25 минут
  • 6401 Подсолнечная-Москва — на 27 минут
  • 6317 Крюково-Москва — на 4 минуты
  • 7537 Крюково-Москва — на 13 минут
  • 6513 Клин-Москва — на 24 минуты
  • 6319 Крюково-Москва — на 14 минут
  • 6603 Конаково-Москва — на 18 минут
  • 7539 Крюково-Москва — на 9 минут

С 7:50 до 8:20 поезда на Москву шли без опозданий. В чем причина их задержки, в МТППК не сообщили.

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Метки:
электричка, расписание, мтппк
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