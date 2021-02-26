Утром 26 февраля на участке Тверь — Москва по техническим причинам с 6:22 задерживается ряд пригородных поездов. Время задержки составляет от 7 до 45 минут, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
По данным сервиса Яндекс.Расписание, с опозданием ушли следующие поезда:
- 6701 Тверь-Москва — на 10 минут позже
- 6507 Клин-Москва — на 3 минуты
- 6509 Клин-Москва — на 2 минуты
- 6101 Крюково-Москва — на 2 минуты
- 6601 Конаково-Москва — на 47 минут
- 6703 Тверь-Москва — на 33 минуты
- 6311 Крюково-Москва — на 4 минуты
- 7941 Клин-Москва — на 33 минуты
- 6313 Крюково-Москва — на 3 минуты
- 7901 Тверь-Москва — на 29 минут
- 6315 Крюково-Москва — на 6 минут
- 7535 Крюково-Москва — на 22 минуты
- 6511 Клин-Москва — на 25 минут
- 6401 Подсолнечная-Москва — на 27 минут
- 6317 Крюково-Москва — на 4 минуты
- 7537 Крюково-Москва — на 13 минут
- 6513 Клин-Москва — на 24 минуты
- 6319 Крюково-Москва — на 14 минут
- 6603 Конаково-Москва — на 18 минут
- 7539 Крюково-Москва — на 9 минут
С 7:50 до 8:20 поезда на Москву шли без опозданий. В чем причина их задержки, в МТППК не сообщили.
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