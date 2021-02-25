К четырём с половиной годам колонии приговорил суд водителя Сергея Шарикова, сбившего 5 декабря 2019 года двух детей с их бабушкой на переходе через улицу Каменку между 16-м и 20-м микрорайонами. Пятилетняя Марина скончалась на месте, её бабушка Надежда — несколькими часами позже в больнице, двухлетняя сестрёнка чудом почти не пострадала.
Перед вынесением приговора в судебном заседании 25 февраля Шарикову дали последнее слово.
«Уважаемый суд, ваша честь, потерпевшие. Какие бы слова ни произносил: длинные, короткие, я [или] не я произносил бы, красивые, некрасивые — горю потерпевших это не поможет. Всё, что мне остаётся, — это молиться за погибших и просить у вас прощения, — сказал подсудимый. — Это была, что меня касается, трагическая случайность. Я знаю, вы отказываетесь верить, но я не вёл автомобиль, как безумный. Я их действительно не видел. Думаю, они меня тоже. Если бы бабушка видела, она бы хотя бы осталась на месте, не сделала бы вот этот один шаг…»
Приговор огласили после четырёхчасового перерыва в судебном заседании. Доказательства вины Шарикова суд признал достаточными для вынесения вердикта: водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом, что привело к гибели двух человек.
Суд назначил Шарикову наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и двух с половиной лет лишения права управлять транспортными средствами. Прокурор требовал пять лет с лишением водительских прав на три года. Максимальное наказание по статье 264, часть 5 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) предусматривает до семи лет лишения свободы — такого наказания требовала семья погибших. Адвокат Шарикова просил для подзащитного условного срока.
При вынесении вердикта суд учёл, что обстоятельств, отягчающих вину подсудимого, нет. Однако посчитал, что его всё же следует изолировать от общества.
Также суд определил суммы морального ущерба для каждого из пяти потерпевших — родственников погибших. В совокупности она почти в три раза меньше заявленной потерпевшими.
Приговор пока не вступил в законную силу.