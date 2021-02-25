К четырём с половиной годам колонии приговорил суд водителя Сергея Шарикова, сбившего 5 декабря 2019 года двух детей с их бабушкой на переходе через улицу Каменку между 16-м и 20-м микрорайонами. Пятилетняя Марина скончалась на месте, её бабушка Надежда — несколькими часами позже в больнице, двухлетняя сестрёнка чудом почти не пострадала.

Перед вынесением приговора в судебном заседании 25 февраля Шарикову дали последнее слово.



«Уважаемый суд, ваша честь, потерпевшие. Какие бы слова ни произносил: длинные, короткие, я [или] не я произносил бы, красивые, некрасивые — горю потерпевших это не поможет. Всё, что мне остаётся, — это молиться за погибших и просить у вас прощения, — сказал подсудимый. — Это была, что меня касается, трагическая случайность. Я знаю, вы отказываетесь верить, но я не вёл автомобиль, как безумный. Я их действительно не видел. Думаю, они меня тоже. Если бы бабушка видела, она бы хотя бы осталась на месте, не сделала бы вот этот один шаг…»