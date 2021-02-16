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Арендовать помещения под семинар, выпускной или концерт теперь можно через сайт мэрии. Список площадок и цены в Зеленограде 16.02.2021 ZELENOGRAD.RU

На сайте мэрии теперь можно арендовать помещения для частных мероприятии в городских учреждениях культуры. Здесь можно будет проводить семинары, мастер-классы или лекции, благотворительные вечера, концерты, конференции, выставки, утренники и выпускные — но только в рабочие часы учреждения.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно авторизоваться на mos.ru, а затем зайти в раздел mos.ru/arenda. Доступные для аренды площадки можно отсортировать по цене, размеру и вместимости. После выбора помещения нужно нажать «Арендовать». Система сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться, а потом внести оплату. В течение четырех дней учреждение культуры рассмотрит заявление, уведомления придет на адрес электронной почты арендатора и в личный кабинет на mos.ru.

Помещения можно бронировать на срок от одного часа, но время подготовки и сборов не учитывается. Общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за полгода. Арендатором может выступить компания, предприниматель или физлицо старше 18 лет.

«Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей», — объяснил цель создания нового сервиса первый замруководителя правительства Москвы Евгений Козлов.

Что можно арендовать в Зеленограде

Сейчас сервис предлагает арендовать десять помещений в нашем городе:

  • Культурный центр «Зеленоград», Центральная площадь, 1: здесь можно забронировать холл площадью 1346 кв.м., вместимость — до 500 человек, час аренды стоит 11,5 тысяч рублей
  • корпус 1462: читальный зал площадью 173,8 кв.м., вместимость до 30 человек, 2 тысячи рублей в час
  • корпус 1462: кабинет для проведения занятий, 23,2 кв.м., до 5 человек, от 800 рублей в час
  • корпус 1106: зал для проведения мероприятий, 93,9 кв.м., до 20 человек, от 1,5 тысяч рублей в час
  • корпус 1106: кабинет для занятий, 19,4 кв.м., до 5 человек, от 700 рублей за час
  • корпус 607А: читальный зал, 92,5 кв.м., до 30 человек, от 1,5 тысяч рублей в час
  • корпус 514а: актовый зал, 68,9 кв.м., до 70 человек, от тысячи рублей за час аренды
  • корпус 514а: учебный кабинет, 38,9 кв.м., до 35 человек, от тысячи рублей за час аренды
  • корпус 514а: учебный кабинет, 23,3 кв.м., до 21 человека, от тысячи рублей за час аренды
  • корпус 232: читальный зал, 71,4 кв.м., до 20 человек, от 1,5 тысяч рублей в час

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Метки:
бизнес, коммерческая недвижимость
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