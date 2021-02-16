На сайте мэрии теперь можно арендовать помещения для частных мероприятии в городских учреждениях культуры. Здесь можно будет проводить семинары, мастер-классы или лекции, благотворительные вечера, концерты, конференции, выставки, утренники и выпускные — но только в рабочие часы учреждения.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно авторизоваться на mos.ru, а затем зайти в раздел mos.ru/arenda. Доступные для аренды площадки можно отсортировать по цене, размеру и вместимости. После выбора помещения нужно нажать «Арендовать». Система сформирует договор краткосрочной аренды, с которым нужно будет ознакомиться, а потом внести оплату. В течение четырех дней учреждение культуры рассмотрит заявление, уведомления придет на адрес электронной почты арендатора и в личный кабинет на mos.ru.

Помещения можно бронировать на срок от одного часа, но время подготовки и сборов не учитывается. Общий срок аренды с учетом ранее заключенных сделок не должен превышать 30 календарных дней за полгода. Арендатором может выступить компания, предприниматель или физлицо старше 18 лет.

«Мы хотим открыть не только двери учреждений культуры, но и новые возможности для малого и среднего бизнеса, для отдыха и саморазвития москвичей», — объяснил цель создания нового сервиса первый замруководителя правительства Москвы Евгений Козлов.