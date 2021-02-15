На некоторые квартиры в домах, которые снесут по программе реновации, подняли цены. Покупателей завлекают перспективой получения «трёшки» вместо «двушки» 15.02.2021 ZELENOGRAD.RU

За двухкомнатную квартиру скромных размеров в пятиэтажке без лифта хотят более восьми миллионов рублей. По такой цене можно купить просторную «двушку» в новом доме. Такая цена потому, что этот дом снесут по программе реновации, жители поедут в новостройку, а количество комнат при переезде теоретически можно и увеличить.

Например, «двушку» в доме на улице 2-я Пятилетка в 19-м микрорайоне общей площадью 48 квадратных метров и с кухней 6 метров выставили на продажу за 8 млн 150 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что дом «под реновацию 2022-2023 годов, перспектива — получение жилплощади в новостройке, с использованием доплаты — приобретение 3-комнатной квартиры по госцене». Стоит отметить, что пока этот дом планируют снести не раньше 2026 года.

Что имеется в виду под госценой, неизвестно. Жителям, переселяющимся по программе реновации, бесплатно дают равнозначные по количеству комнат квартиры — кто выезжает из «двушки», получает «двушку». Но они могут, например, взамен равнозначной выбрать квартиру большей площади и с большим количеством комнат и доплатить за разницу в суммарной площади приобретаемой квартиры и средней площади равнозначной. На стоимость докупаемых квадратных метров дается 10-процентная скидка.

Но с покупкой «трешки» могут быть проблемы. Их мало. Сейчас жители шести домов на Заводской улице переселяются в новые корпуса 934, 1934, 1935. В них суммарно 38 «трешек». Для сравнения, «двушек» — 118. Большая часть трехкомнатных квартир передается под заселение как равнозначное жилье — ведь в пятиэтажках есть и трехкомнатные. На продажу (для переселенцев) сейчас предлагаются только две «трёшки» в корпусах 934 и 1935 — за 9,2 миллиона рублей каждая. И это стартовая цена: поскольку купить эти квартиры желает уже больше двух участников программы реновации, они выставлены на аукцион, который, естественно, ведется на повышение стоимости.

Но, возможно, у риелторов есть своя информация — в жилищных вопросах это люди осведомленные. Мы спросили у сотрудника одного из зеленоградских агентств недвижимости, насколько гарантировано для жителей пятиэтажек приобретение, при возможности, трехкомнатной взамен двухкомнатной. «Всё возможно через департамент [городского имущества], — ответил сотрудник, — но кто-то может договориться, а кто-то нет. С этими квартирами есть совершенно разные варианты. Надо с ними [департаментом] лично договариваться. А что касается объявлений, то это просто реклама, для обывателя».

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Метки:
микрорайон 19, реновация, рынок жилья
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